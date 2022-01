Así se jugará la Liga Femenina en el 2022: 17 equipos inscritos y fase Todos contra todos

17 de los 36 clubes afiliados a la Dimayor confirmaron su participación en la edición 2022 de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. El ente rector del fútbol colombiano realizó el pasado 13 de enero la Junta de Competencias para la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022, donde se decidió sistema de campeonato, fecha de inicio y participantes.

El inicio del campeonato está pactado para el 20 de febrero y se extenderá hasta el 5 de junio. Una de las eventualidades que se tuvieron en cuanto para tomar la decisión es la realización de la Copa América Femenina 2022 que se realizará en la ciudad de Armenia, Bucaramanga y Cali.

Esta edición aunque no será la de mayor cantidad de participantes, quedará registrada como la primera en donde no se dividirán por grupos zonales los participantes, sino que tendrán que viajar por diferentes ciudades del país para definir las ocho mejores del torneo. Aun no se ha definido si en el segundo semestre del año se realizará un campeonato con las mismas características.

El Sistema de Juego definido constará de cuatro fases, una fase de todos contra todos, Cuartos de final, semifinal y final, en un torneo que se extenderá por 23 fechas:

FASE 1: Todos contra todos

– Sorteo

– 17 fechas

– Avanzan los 8 primeros clubes en la tabla de posiciones a la siguiente fase

FASE 2: Cuartos de Final

– Llaves por sorteo

– Partidos de ida y vuelta

FASE 3: Semifinales

– Partidos de ida y vuelta

– Llave 1 vs Llave 4

– Llave 2 vs Llave 3

Fase 4: Final

– Partidos ida y vuelta

– Ganador de la Llave 1 vs Llave 4 vs Ganador de la Llave 2 vs Llave 3

Durante la junta de competencia se determinó que el club campeón y el subcampeón de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022 tendrán los cupos a la Copa Libertadores 2022, por nuestro país.

Por último, en la parte deportiva se decidió de igual forma que existirá un máximo de 30 jugadoras inscritas por equipo y la posibilidad de alinear únicamente a cinco futbolistas extranjeras.

Los 17 clubes participantes en la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022, son: Deportes Tolima, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Deportivo Cali, Junior FC, La Equidad, América de Cali, Llaneros FC, Deportivo Pereira, Atlético Huila, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Fortaleza CEIF, Real Santander, Orsomarso SC y Cortuluá FC.

Así, equipos de la Liga BetPlay como Patriotas, Deportivo Pasto, Unión Magdalena y Envigado FC no presentarán conjuntos femeninos.

El vigente campeón del fútbol femenino es el Deportivo Cali, que derroto en la gran final a Independiente Santa Fe. En la Copa Libertadoras, las ‘azucareras’ quedaron en los cuartos de final tras perder ante Nacional de Montevideo. Entre tanto, Independiente Santa Fe avanzó hasta la gran final donde perdió ante Corinthians de Brasil, máximo campeón de América en la categoría.

