“Usted me dañó la vida”: La última llamada del hombre que asesinó a su hijastro de 8 años a su pareja

Los habitantes de Bogotá quedaron consternados ante la noticia del hombre que asesinó a su hijastro de 8 años el pasado 3 de enero, en medio de una pelea con su pareja. Héctor Julio Prieto, el supuesto padrastro y asesino del menor de ocho años identificado como Cristian David Fandiño Pardo, se entregó el miércoles 5 de enero a las autoridades y fue trasladado al Complejo Judicial de Paloquemao donde se materializó la captura.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que, antes de presentarse ante la Policía Nacional, Prieto hizo una llamada telefónica a la madre del menor en la que la culpó por lo que había sucedido esa madrugada.

Cabe recordar que el menor de 8 años murió a raíz de una puñalada que recibió al interponerse entre su madre y el agresor, quien llegó a la vivienda de la mujer a reclamarle porque ella quería terminar la relación debido a los constantes maltratos de Prieto. Los hechos sucedieron en la casa ubicada en el barrio Jackeline, en la localidad de Kennedy, y aunque el niño alcanzó a ser llevado en un taxi al hospital de Kennedy, la herida con arma blanca en su pecho le causó la muerte antes de ser atendido.

En las últimas horas City Noticias reveló un audio al que tuvo acceso y el que pertenece a una comunicación telefónica que tuvieron Héctor Julio Prieto y la madre del menor asesinado el pasado 5 de enero, horas antes de que el hombre se entregara a las autoridades. En sus palabras, Héctor culpó a su pareja por querer terminar la relación, desencadenando la pelea y, por ende, la muerte del menor.

Aquí el fragmento de la grabación de la llamada a la que tuvo acceso el noticiero bogotano:

Héctor: ¿Cómo está? Bendiciones, usted es de las mejores, me dañó la vida ¿no? Usted sabe que yo quería lo mejor para sus hijos, y vea quién tuvo que pagar los platos rotos, por culpa suya.

Madre del menor: Pero tú me dañaste la mía.

Héctor: No.

Madre del menor: No, tú me dañaste la mía, me destrozaste porque hoy enterramos a mi hijo, ¿entonces?.

Héctor: ¿Usted cómo cree que quedé yo ahorita? Quedé solo gracias a su culpa, porque le expliqué, le rogué, le implore que la quería mucho, que la amaba. Quería mucho a sus hijos porque ellos me abrazaban y sabe que me mandaban corazones a diario al celular y él mismo me dijo que me quería mucho y yo también le dije que los quería mucho.

Al parecer el presunto asesino llamó desde su celular a la madre del niño y le dijo: 'Usted sabe que yo quería lo mejor para sus hijos, y vea quién tuvo que pagar los platos rotos, por culpa suya'. Detalles de la investigación en #ArribaBogotá

Cabe recordar que el hombre tiene tres anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento, hurto, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales y porte ilegal de armas. A las que se deberá sumar ahora el homicidio agravado del menor de edad.

La madre del menor, citada por el diario El Tiempo, dijo que su pareja le “quitó un angelito de 8 años. El niño era inocente, no tenía nada que ver”. El diario bogotano pudo establecer que Yésica Lorena Pardo, de 26 años, y Héctor Julio Prieto, de 42 años, llevaban 18 meses juntos y, aunque al principio todo marchó bien, recientemente la mujer se había percatado de la verdadera personalidad de su pareja, un hombre posesivo y celoso que la había alejado de su familia.

Así lo señaló Jimmy Pardo, hermano de la mujer, al mismo medio de comunicación. “Yésica le había dicho que ya no quería nada con él, que se fuera. Pero él le dijo que si lo dejaba se iba a meter con lo que más quería ... La hizo cambiar de teléfono, no sabíamos nada de ellos. Hasta que sucedió esto fue que volvimos a saber de Yésica”.

