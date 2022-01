Desapareció en Siberia y apareció en Mosquera, pero no sabe qué le pasó

Carol Dayana Martínez Vera desapareció en Siberia, el pasado 29 de diciembre y, cuatro días después, fue hallada en Mosquera. Foto: Noticias Caracol

El caso de la joven Carol Dayana Martínez Vera, de 31 años, ha sido todo un misterio para las autoridades. La mujer había sido reportada como desaparecida el pasado 29 de diciembre mientras salía de su trabajo, sobre las 3:00 p.m., en el kilómetro 3,5 vía Siberia-Cota, en el Centro Empresarial Metropolitano, Cundinamarca. Y este 1 de enero, cuatro días después, apareció en el municipio de Mosquera, a unos minutos de Bogotá.

Sin embargo, lo particular del hecho es que Martínez tiene lagunas durante el tiempo que estuvo ausente, por lo que no recuerda con precisión qué fue lo que le ocurrió. Dicha versión fue confirmada por su hermano, Mauricio, en diálogo con Semana: “Está bien y en estos momentos le están haciendo los exámenes de rutina. […] No recuerda ni el primer, ni el segundo día”, sostuvo.

Curiosamente, su familiar explicó que fue la propia Carol quien facilitó dar con su paradero: “Ella misma se vio en televisión, vio que la estábamos buscando, que estaba desaparecida. Entonces ahí logra entender algo de lo que le estaba sucediendo”.

La teoría que sostiene la familia, y la cual fue entregada por el hermano al citado medio, es que Martínez vivió en Mosquera, razón que explicaría el porqué esta se trasladó hasta ese municipio en medio de su desorientación. Incluso, contó que la joven ubicó a la familia de un amigo del colegio de su hija, que terminó dando el aviso a las autoridades sobre el paradero de la mujer.

ASÍ TRANSCURRIERON LOS SUCESOS:

La desaparición de Carol Martínez se produjo el pasado 29 de diciembre, día en el que, inesperadamente, abandonó su oficina en la vía Siberia-Cota, Cundinamarca, sin llevarse sus pertenencias, como el bolso y el celular, y partió hacia rumbos desconocidos vistiendo un saco verde, jean y zapatos dorados.

Esto, según relató su hermano Mauricio por aquellos días, ocurrió luego de recibir el último sueldo de 2021, incluida una prima especial. “Tiene una hija de 8 años, ella se encuentra estudiando en la Universidad Minuto de Dios, es pasante en una empresa en el sector de Siberia, en donde el 29 de diciembre, en horas de la tarde, deja todas sus pertenencias y se dirige hacia la ciudad de Bogotá”, aseveró en un video.

Cartel en el que se reportada la desaparición de Carol Martínez. Foto: cortesía

Según la explicación de una de sus primas, Laura Salazar, a Noticias Caracol, los familiares recobraron la esperanza sobre su estado de salud tras identificarla en las cámaras de seguridad del centro comercial Titán, donde ingresó sobre la 1:30 de la mañana del 31 de diciembre, y, posteriormente, “es retirada por el personal de seguridad alrededor de las tres de la madrugada”.

Tras ello, las investigaciones determinaron que Carol se acercó hasta el puente peatonal de la avenida Boyacá con calle 80, “donde se toma un tinto y se ve desorientada”. Lo último que se había conocido sobre su paradero era que la mujer estuvo en el portal Usme, de TransMilenio, punto en el cual, nuevamente, se le había perdido el rastro.

Con esa última información sus seres queridos estuvieron rondando por varias zonas del sistema de transporte en Bogotá, pero no habían tenido éxito: “Ella es una mujer muy responsable, dedicada a su hogar y a su hija. En este momento nos encontramos en las estaciones de TransMilenio intentando buscarla”, afirmó entonces Vanessa Martínez, otra de las primas de Carol.

Ahora las autoridades intentarán esclarecer qué fue lo que pasó con la joven madre, dónde estuvo en esos cuatro días, y por qué no recuerda lo que le sucedió.

