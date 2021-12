Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada de Venezuela liberar a su país de los grupos ilegales colombianos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

A tres días de que se termine el 2021, el jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro emitió un pronunciamiento por televisión nacional en el que elogió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y le exigió que para el venidero 2022 extermine a los grupos ilegales colombianos que residen en su territorio.

“Pongo una meta grande, pero sé que ustedes [la fuerza armada] la harán posible; 2022 debe ser el año en que Venezuela logre territorio 100 % libre de Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)”, aseveró Maduro ese lunes 28 de diciembre.

Las declaraciones del mandatario chavista se dieron por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) donde exhortó a sus militares a perfeccionar sus técnicas para buscar a sus supuestos enemigos en los diferentes rincones del país. “Tenemos que perfeccionar nuestra mira, y nuestra capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza, agresión, ataque, sea donde sea y cuando sea”, añadió.

Cabe aclarar que las declaraciones de Nicolás Maduro no están alejadas de la realidad, pues según ha dado ha conocer el Gobierno de Colombia, en territorio venezolano se encuentran refugiados varios miembros de las disidencias de las FARC como la Segunda Marquetalia y uno de sus jefes, el excongresista alias Iván Márquez.

De hecho, el mismo Maduro advirtió la presencia de varias de esas guerrillas en el país al que tiene sumido en un régimen: “Todos los Tancol estén donde estén, se pongan el nombre que se pongan, todos los Tancol son enemigos de la Constitución, de la FANB y de la paz de la República y deben ser combatidos en el territorio con toda la fuerza militar de nuestro país”, añadió el político del país vecino.

Por otro lado, le recomendó a la FANB que realice “balances permanentes” que les permitan identificar a sus adversarios ocultos a quienes, según el gobernante venezolano, responderían al gobierno de Iván Duque, al que llamó “oligarquía”.

“El peligro está allí en lo que no vemos, en el enemigo oculto, en los enemigos de la paz y la estabilidad que conspiran para hacer operaciones de falsa bandera y quiénes son los expertos en operaciones de falsas banderas y lo llamados falsos positivos en este mundo, la oligarquía colombiana”, expresó.

Por eso pidió a los militares afinar la capacidad para “ver más allá de lo que los demás ven” para analizar y comprender la “naturaleza de las amenazas”.

“Un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio, no hay excusas en ningún lugar del territorio para no controlarlo, para no ejercer soberanía, allí donde el enemigo enmascarado en alianza con la delincuencia pretenda afectar la paz y la vida de nuestra patria”, señaló.

Maduro / Twitter

Igualmente, instó a sus fuerzas militares a trabajar por liberar al país vecino de los grupos subversivos que aquejan la supuesta tranquilidad en esa nación. “El 2022, año de la liberación total de los territorios donde le hacen daño a la población y pretenden colocar base de delito, de narcotráfico y de todo ese tipo de mala maña, de delincuencia”, afirmó.

El pasado 18 de diciembre, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lara, informó que “neutralizaron” un avión que atribuyeron a un grupo narcotraficante de Colombia.

El alto oficial informó del hecho a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que se trataba de la aeronave número 55 neutralizada en el año 2021 y que asoció a los grupos denominados por el régimen de Venezuela como “tancol” (terroristas, armados, narcotraficantes colombianos), siglas inventadas que no responden a ninguna banda concreta.

