Conductor de la mamá de Enrique Vives dice que no atropelló a ningún niño: “No le pasó nada”

En las últimas horas hizo eco la noticia que señalaba que Piedad Caballero de Vives, mamá del empresario Enrique Vives, había estado involucrada en un accidente automovilístico en la bahía de Taganga, donde un menor de edad resultó herido. En medio de la polémica despertada, Óscar Alfredo Bustamante Pareja, quien iba al mando de la camioneta Nissan, aseguró que los hechos no ocurrieron como indicaron las autoridades de Santa Marta.

“En realidad no ocurrió nada”, contestó el chófer cuando se le preguntó por su versión, en entrevista con Blu Radio. Según relató, se disponía a recoger a la mamá de Enrique Vives junto a otras dos personas e ingresó a una zona de la playa que, en efecto, estaba prohibida. No obstante, argumentó que lo hizo porque vio que varios taxistas accedían por el mismo sector para recoger a unos pasajeros.

Seguido de esto, comentó que se encontraba dando reversa cuando se asegura que atropelló al menor: “Yo iba con los ocupantes del vehículo a un hotel para recoger unas maletas, y dando reversa supuestamente le pasé por encima con la camioneta a un muchacho”. Pero enfatizó en que eso no aconteció.

“No atropelle al niño. Yo tengo el video en el que se muestra que está en perfectas condiciones, no tiene ni un rasguño. En realidad no pasó nada, lo que me hicieron fue un comparendo por parquear en una zona prohibida, pero ahí dice que eso no da para inmovilización del vehículo. Incluso, me hicieron todos los exámenes de rigor y todo salió negativo”, aseveró al citado medio.

Frente a las versiones que apuntaban a que Bustamante Pareja se había fugado, este lo desmintió, y aseguró que él mismo le solicitó a los uniformados que los remitieran al CAI de Taganga para velar por su integridad física y la de los demás ocupantes: “Ya me habían hecho todos los exámenes de rigor. En el lugar de los hechos estuvimos tres horas, exponiéndonos a que la gente nos linchara”.

Respecto al intento de Piedad Caballero de escapar, este indicó que lo hizo en un intento por proteger su salud, al considerar que no existían las condiciones de seguridad. Y concluyó que ella era la dueña del vehículo, mas “no tiene nada que ver” en lo sucedido, pues él era el que iba conduciendo.

Por sus conductas, a la madre de Enrique Vives le fueron impuestos dos comparendos: uno por maniobras peligrosas, y otro por fuga, pues esta, mientras avanzaban los procedimientos en la estación de Policía, tomó el vehículo y huyó, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad.

A principios de diciembre, el empresario colombiano, acusado de atropellar a siete jóvenes en la Troncal del Caribe en Gaira, Santa Marta, fue imputado por un delito más en el juicio que se adelanta en su contra. Según el fiscal Mario Burgos Patiño, Vives recibió el delito de tentativa de homicidio bajo la modalidad de dolo eventual por los daños ocasionados al joven de 14 años, Bryan de Jesús Añez, el único sobreviviente del accidente.

Al momento de hablar durante el juicio, el samario dijo que no aceptaba el nuevo cargo imputado: “No estoy de acuerdo con lo que se me imputa porque los hechos no son acuerdos a la realidad, ni fáctica ni jurídica. Pido un juicio donde se busque la verdad, por tal motivo yo no acepto los cargos”.

Hasta el momento, Vives Caballero se encuentra en detención domiciliaria en su vivienda, ubicada en el sector de Pozos Colorados, Santa Marta, luego de que un juez de segunda instancia le otorgara este beneficios.

