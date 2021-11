Mayer Candelo le hizo el feo a Millonarios: “Quiero que mi Cali esté en la final y consiga esa décima estrella”

Mayer Candelo jugó en dos ciclos con Millonario, el más reciente entre 2011 y 2015.

El próximo fin de semana comenzará la fiesta de los cuadrangulares en la Liga BetPlay y los favoritos a disputar al título son Atlético Nacional y Millonarios FC, al menos en el papel, dado que clasificaron primero y segundo, respectivamente, en la fase de todos contra todos.

Pese al favoritismo de embajadores y verdolagas, hay viejas glorias del fútbol que quieren ver en la final a equipos que esta temporada quizá no han deslumbrado tanto como se esperaba, pero que lograron meterse en los ocho mejores, entre ellos, el Deportivo Cali.

Mayer Candelo, uno de los jugadores más técnicos que ha tenido el balompié colombiano, expresó que le gustaría ver al cuadro azucarero ganar su décima estrella, declaraciones que no dejan de tener algo de controversia, pues si bien vistió la camiseta del equipo caleño se ha autodenominado un enamorado de Millonarios, donde también deleitó con su buen fútbol.

Sorprendió todavía más su deseo de que en el Grupo B, donde justamente está Millonarios, acompañado de Deportes Tolima, Alianza Petrolera y América de Cali, avancen a la final los dirigidos por Juan Carlos Osorio.

En la emisora Antena 2 de Cali, Mayer comentó:

“Deseo que a América le vaya bien y que gane el mejor de ese grupo, pero quiero que mi Cali esté en la final y consiga esa anhelada décima estrella que tanto queremos”.

Con Deportivo Cali, Candelo se coronó campeón de la liga colombiana en dos ocasiones, 1995/1996 y 1998, y estuvo cerca de lograr su título en 2017 I, pero cayó en la final ante Atlético Nacional. De otro lado, con Millonarios, ganó la Copa Colombia 2011 y el Torneo Finalización 2012.

“Siempre viví enamorado de Millonarios, desde el 2002 que estuve, vi su grandeza con el hincha, aunque tuvimos problemas económicos, siempre soñé con estar ahí, cuando volví lo hice con mucha esperanza. El profe Páez me llamó y no dude en ir. Tuve una revancha bonita, fue resistido al principio, pero mi carácter me ayudó, aguanté todo y la felicidad fue la estrella 14″, sostuvo el pasado abril Mayer, razón por la que sorprende que no quiera ver en la final al club embajador.

En la foto: Mayer Candelo.

El ‘10′ además se refirió a la vuelta del público a los estadios, hecho que parecía lejano un año atrás, cuando se prohibieron los eventos deportivos por la crisis sanitaria consecuencia de la pandemia. Eso sí, se mostró preocupado por el comportamiento de algunos hinchas en los estadios.

“Siento felicidad y alegría porque nuestros hijos querían volver al estadio, pero por todas estás problemáticas que hay en cada partido, que cada hincha se mete a la cancha, le quieren pegar al árbitro o al técnico. La ignorancia nos está atropellando a muchos es mejor que no hayan esos clásicos en finales”, comentó.

Aprovechando la posibilidad de una posible final entre los equipos del Valle, ya que clasificaron con todo y las críticas recibidas durante el semestre, Candelo habló de cuánto significaba para él marcarle a Los Diablos Rojos.

“Los que uno le hacía a América eran lo máximo, había una rivalidad siempre como hincha y como jugador. Representaba unos colores y hacerle los goles al América, que era una rivalidad de la ciudad. Cuando le hacía gol a América uno podía llegar a la casa y reírse porqué le hice gol y gané: en ese tiempo se vivía en paz, es triste que hoy no se pueda vivir lo mismo. En los tiempo anteriores uno podía ganar, hacer un gol y salir a la calle tranquilamente”, agregó.

