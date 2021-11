Policías corruptos reentrenaron un perro antinarcóticos para sacar toneladas de droga por Santa Marta

Imagen de referencia de perros antinarcóticos de la Policía Nacional. Foto: Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación informó este martes 16 de noviembre que capturó a cuatro policías que estarían al servicio de una red trasnacional de narcotráfico. Los uniformados habrían favorecido la salida de toneladas de cocaína desde el puerto de Santa Marta, ocultándolas en contenedores, hacia distintos países de Centroamérica y Europa.

En medio de los diversos operativos, se llevaron a cabo diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Puerto Giraldo, departamento del Atlántico, Cúcuta (Norte de Santander) y Girardot (Cundinamarca). Al parecer, las labores de inspección eran entorpecidas por los integrantes de la institución para que la droga no fuera detectada, a cambio de recibir beneficios económicos.

Entre los policías detenidos aparecen el intendente Luis Fernando Ramírez Algarra, “supuesto responsable de contactar y convencer a trabajadores del puerto para que permitieran el ingreso de la cocaína camuflada”, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía. Además, el ente judicial presume que este era quien recibía y repartía los dineros que entregaba la red narcotraficante.

El patrullero Jesús Armando Bermeo Medina también fue judicializado, pues, al parecer, alteró los entrenamientos de su canino para que no alertara a los demás uniformados sobre la presencia de la droga en los contenedores.

Por último, en la lista de presuntos responsables están John Jairo Suárez Rueda y Óscar Javier Romero, también patrulleros, y que son señalados de autorizar “el acceso, estadía y tránsito en la terminal marítima de las cargas contaminadas”.

Los policías fueron presentados en las últimas horas ante un juez de control de garantías para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos, por lo que, mientras avanza la investigación, recibieron medida privativa de la libertad en centro carcelario.

En el marco de las pesquisas, se lograron incautar nueve toneladas de cocaína en Colombia y otras cinco en otros países, las cuales pertenecen a la estructura delictiva. Junto a la droga se confiscaron también 640.066 dólares y 254′850.000 pesos colombianos.

Hablando de los operativos internacionales contra las redes de narcotráfico, se informó que recientemente fue incautada más de una tonelada de cocaína en Italia proveniente de América Latina. Ello medio de un gran operativo contra la ‘Ndrangheta, una organización criminal de dicho país y que tiene influencia mayoritaria en Calabria.

En total fueron 104 personas las que recibieron orden de detención por su presunto vínculo con esta estructura delictiva. Las investigaciones señalaron que la cocaína llegaba a los puertos de Livorno, en Toscana (centro), y Gioia Tauro, en Calabria y contaba con un grupo de contactos internacionales para su distribución en Europa.

La investigación a cargo de la fiscalía calabresa estableció que, desde el 2019, cuatro peruanos y un colombiano formaban parte de la red en Italia.

DUQUE, EN DEFENSA DEL CANNABIS MEDICINAL:

Una semana atrás, el presidente Iván Duque había salido en defensa del cannabis medicinal durante una entrevista con The Associated Press (AP), donde argumentó que no es lo mismo que la cocaína, pues, para él, esta acaba con el medio ambiente y que destruye a quienes la consumen.

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En su momento, el mandatario colombiano expresó que la marihuana medicinal es una gran oportunidad para el país por las inversiones que puede traer de otras naciones, aspecto que no logra la cocaína, la cual considera es una “historia diferente” por las consecuencias medioambientales que implica.

“Para plantar una hectárea de coca en Colombia se destruyen dos hectáreas de selva tropical. La otra cosa es que para producir cocaína tienes una huella de carbono muy alta, usas mucha gasolina, mucho cemento”, manifestó Duque, añadiendo que es importante continuar aprovechando los beneficios que otorgan las drogas. No obstante, dejó en claro que hablar de legalización es un tema distinto.

