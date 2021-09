Ingrit Valencia exigió más respaldo después de la estafa en la que perdió su casa

A la manera de un último combate en el que el resultado se muestra adverso, la boxeadora colombiana Ingrit Valencia reconoció que siente que el país deportivo le dio la espalda después de la estafa de 150 millones de pesos con la que perdió su casa en Ibagué.

En conversación con Carrusel Caracol, la deportista afirmó que su episodio fue como si le hubieran “estafado y ya, perdí el dinero” en relación al episodio del anterior agosto que la puso en el centro de la opinión pública, pero no por su buen hacer deportivo.

Contundente, como si aún se encontrara en el cuadrilátero, la boxeadora señaló a quienes “vibraron” con ella en sus apariciones olímpicas y que, de momento, no le transmiten esa misma pasión en momentos de dificultad:

En qué va la colecta organizada por Mariana Pajón para ayudar a Ingrit Valencia

El ejercicio de filantropía que la triple medallista olímpica colombiana inició con Valencia al parecer no ha dado los frutos esperados. Así lo resaltó la pugilista en el diálogo sostenido con el equipo deportivo de Caracol Radio:

Con Mariana, la plataforma no ha dado resultados y si me gustaría tener la posibilidad de hablar con empresarios a ver cómo pueden colaborarme a recuperar el dinero y en eso estoy, pero no he recibido apoyo por así decirlo

Valencia aprovechó el espacio para quejarse de la “tramitomanía” para este tipo de transferencias económicas. Cabe señalar que Podium, la plataforma en la que Mariana Pajón organizó una colecta anterior, esta sí con mucho éxito, para el otro componente del equipo olímpico de boxeo, Yuberjen Martínez, debe responder ante la DIAN por determinadas cargas impositivas.

Por un lado, Valencia debe abrir una cuenta de banco para el depósito de lo obtenido en la plataforma; por otro, junto al Comité Olímpico Colombiano (COC), busca otros caminos para obtener la financiación necesaria para recuperar su inmueble, pero el tiempo apremia y, como lo dijo en el Carrusel, la ayuda escasea:

La pugilista recalcó que la consecución de los 150 millones de pesos no indican que cuente con mayores recursos, dado que ese dinero es producto de su ahorro. El panorama indica que quien la estafó no aparece, pese a contar con un abogado asignado por la cartera de Deporte:

El abogado me lo puso el exministro del deporte, que es German Flórez, todo lo legal lo hace el por medio de la fiscalía, pero no han cogido a la persona que me estafó. En este momento no estoy compitiendo una medalla y no traje una, pero sí me gustaría sentir el apoyo de todo el deporte colombiano, de todo el gobierno, porque es muy triste la situación y no he visto nada positivo, al contrario, veo como si me hubieran estafado y ya, perdí el dinero