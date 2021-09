15.000 personas, arte y pullas políticas: así fue la proclama de Gustavo Petro y su idea del Pacto Histórico en Barranquilla

El senador Gustavo Petro lanzó este 10 de septiembre en Barranquilla el Pacto Histórico para las elecciones del 2022. Foto: Colprensa.

Quedan menos de 9 meses para la celebración de la primera vuelta presidencial y quien quedó de segundo en los comicios del 2018 y fue derrotado por el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, busca sucederlo, disputarse la estadía por cuatro años en la Casa de Nariño y, luego de dos intentos fallidos, convertirse en el próximo jefe del Estado colombiano. Sí, se trata de Gustavo Petro Urrego.

El fundador y hoy jefe del movimiento Colombia Humana, y principal precandidato de la coalición del Pacto Histórico, dio inicio formal a su campaña presidencial este viernes 10 de septiembre desde una de las ciudades colombianas más importantes: Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico.

Allí, no solo convocó a miles de personas en la Plaza de La Paz, en medio de una pandemia donde las aglomeraciones podrían ser fatídicas, sino que oficializó la alianza de partidos de centro izquierda con la que pretende ganar las elecciones y convertirse en el presidente de Colombia 2022-2026.

Cifras oficiales entregadas por su equipo de prensa registran que al multitudinario evento asistieron, al menos, 15.000 personas que respaldan al Pacto Histórico, que dentro de su militancia tiene políticos de la Unión Patriótica, el Polo Democrático, el MAIS, entre otros, y con el que, según el mismo Petro, buscan cambiar “la historia de Colombia”.

“El Pacto Histórico lo que les propone es cambiar la historia de Colombia. Por eso nos temen, porque lo que proponemos es un cambio. Un cambio que perjudica a una minoría: los que se han beneficiado haciendo negocios con los derechos de la gente”, proclamó el precandidato presidencial a los barranquilleros espectadores.

Precedido por muestras culturales y artísticas, la proclama del líder del petrismo inició hacia las seis de la tarde desde una enorme tarima con forma de ‘P’ mayúscula, al que el mismo senador calificó de “Patria, de Paz, de Pueblo, de Pacto, de Petro” y desde la que anunció: “Nosotros estamos haciendo un pacto con la paz, si lo quieren, es un pacto con el Jesús que prefiere a los pobres, con el pueblo, eso es el ‘Pacto Histórico’, un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia”, sentenció.

Con sus particulares términos, elogió la propuesta política que implementaría en un eventual gobierno suyo, destacó querer “reunir al pueblo” y dialogar para lograr “conjuntamente el camino y el momento del quiebre de la historia del país”, donde además aprovechó para dirigirse a los simpatizantes del progresismo colombiano que él busca representar.

“Nosotros lo que proponemos es tener una nación que respete los derechos del pueblo, y no del matadero”, expresó.

De igual manera, habló de los acuerdos de paz con las estructuras criminales, criticó a quienes llevan a cabo esas negociaciones sentados “en mesas” y dijo que dichos tratados son “entre personas armadas y uniformadas que se han matado entre sí, es importante, pero no es la verdadera paz. En la historia de Colombia casi siempre que se firma un acuerdo de paz continúa la violencia, continúa la guerra”, aseguró.

Además, en su diatriba, el también exalcalde de Bogotá tuvo tiempo hasta para tirar pullas políticas, referirse a la renuncia de la exministra de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen y, usando las referencias de su apellido, dijo que espera no le roben las elecciones. “El problema fundamental hoy ya pasa en que no nos vayan a ‘abudinear’ las elecciones, ahí está el problema central”, expresó, mientras dijo que, aunque se votó la moción contra la exfuncionaria “lo que importa es recuperar el dinero y llevar a la cárcel a quienes se robaron el dinero. Me gustaría que la exministra confesara”.

En el encuentro lo apoyaron dos de sus más fieles escuderos, los senadores Gustavo Bolívar y Armando Benedetti, quienes proliferaron varios mensajes referentes a la masiva reunión de Petro en la capital atlanticense.

“Lo de hoy #BarranquillaConPetro fue apoteósico. Ningún político de esta generación es capaz de repetir el fenómeno Petro en décadas. En 2018 fue igual. Si esta vez cuidamos las elecciones ganamos la presidencia. Si cuidamos las elecciones. Repito: Si cuidamos las elecciones”, trinó Bolívar.

