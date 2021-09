James Rodríguez: ellas son las mujeres que lo acompañaron en un yate en Ibiza, España

Nueva polémica en Inglaterra por James Rodríguez, lo encontraron de fiesta en Ibiza. THE SUN

Una vez cerrado el mercado de fichajes, superado su confinamiento obligatorio y aprovechando la fecha Fifa de las eliminatorias, James Rodríguez se dio un respiro y viajó a Ibiza, España. El colombiano compartió un fotografía en un yate, pero el medio The Sun divulgó más imágenes en las que se ve al futbolista rodeado de amigos, mujeres y con un vapeador. Su actuar no fue bien visto por la fanaticada del Everton, club con el que no ha debutado esta temporada.

Las fotos de James Rodríguez llamaron la atención, no solo por la manera en que aprovechó su tiempo libre, mientras la selección Colombia estaba concentrada por las eliminatorias y en los Blues estaban en receso, sino por las mujeres con las que departió, hasta hace poco desconocidas.

Nueva polémica en Inglaterra por James Rodríguez, lo encontraron de fiesta en Ibiza. Foto: Instagram James Rodríguez

Pues bien, una cuenta en Instagram que le hace seguimiento a la vida de James se puso en la tarea de investigar quiénes eran las cuatro mujeres con las que se le vio en el yate, y encontró las redes sociales de tres de ellas. ¿Quiénes son?

Isabel Jiménez, ese es el nombre de una de las acompañantes de James Rodríguez en su descanso en el mar Mediterráneo. Tiene cerca de 19.000 seguidores en Instagram y es odontóloga de profesión, aunque también se dedica al modelaje.

@isabel_jimenez_rosado

La segunda mujer identificada por los fanáticos del cucuteño de 30 años es Vanesa Tamayo. Tiene 10.600 seguidores en Instagram, es diseñadora de modas y vive en Barcelona. En una de las fotos recientes se le ve en Ibiza y, al parecer, fue tomada cuando compartió con el futbolista.

@jumellelife

Jumelles Ro —así figura en Instagram—es la tercera mujer que el fin de semana estuvo junto con sus amigas y James Rodríguez. Es la que menos tiene seguidores en Instagram (3.368). Es diseñadora de modas y su marca está en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia.

@jumelles_ro

JAMES RODRÍGUEZ NO FICHÓ POR EL ISTANBUL BASAKSEHIR

La prensa turca dio por hecho que James Rodríguez viajaría el 7 de septiembre a Estambul para firmar contrato con el Basaksehir, uno de los equipos jóvenes en la lida de ese país, ganador de la temporada 2019/20. Sin embargo, el colombiano no arribó al país que conecta a Europa con Asia y continuará en Everton hasta junio de 2022, fecha en que termina su vinculación contractual.

El mercado de fichajes en el fútbol turco cerró el 8 de septiembre y, pese a que en apariencia los Blues llegaron un acuerdo con Basaksehir para al cesión de James, la negociación no prosperó por que el jugador no estaba seguro de su decisión, como lo había vaticinado el Liverpool Echo.

“James Rodríguez regresará a los entrenamientos mañana con un movimiento a Turquía fracasado. El colombiano ha sido objeto de interés de Basaksehir, pero con el cierre de la ventana turca el miércoles, parece probable que se quede en Goodison”, publicó el medio en mención el martes pasado.

Lo que explicó el medio británico es que si bien Rafa Benítez autorizó a James para salir del equipo este verano, no hubo oferta alguna del interés del cucuteño de 30 años y, al parecer, del club. De querer irse, tendría que esperar hasta el mercado de fichajes de invierno, si bien primero tendrá que ganarse minutos en el campo de juego para así deslumbrar y atraer oferentes.

“Basaksehir, que tiene su sede en Estambul, ha estado interesado en fichar al colombiano, pero aunque los Blues se dieron cuenta del interés, aún no han recibido una oferta. Y, se entiende, Rodríguez no estaba convencido de la medida”, añadió el Liverpool Echo.

