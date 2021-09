Duque prometió que el 70% de Colombia tendrá internet de alta velocidad al terminar su mandato

FILE PHOTO: Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia, March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

En la noche del viernes, 3 de septiembre, el presidente Iván Duque respondió a diferentes preguntas de los colombianos sobre temas de seguridad, juventud y tecnología en el país en una actividad realizada en Noticias Caracol. En medio de ese espacio, el mandatario de los colombianos recalcó una promesa que hizo al inicio de su Gobierno, garantizar internet de alta velocidad en 70% del país antes de dejar la Casa de Nariño.

Esta afirmación se da en un momento coyuntural en el que todos los colombianos tienen su atención en el escándalo por el millonario contrato con el que el Ministerio de las TIC pretendía llevar conexión de calidad a más de 7.000 escuelas ubicadas en zonas rurales del país y cuyo anticipo de $70.000 millones de pesos desapareció.

La pregunta le llegó al mandatario desde Vichada, por parte del presidente de la Asociación de Educadores en ese departamento, Sixto Rodríguez, quien le dijo al mandatario que “uno de los problemas más sentidos por el sector de la educación, en la actualidad, es la conectividad ¿Será que antes de terminar su mandato vamos a contar con ese servicio?”.

“Yo hice una promesa y es que, para el 7 de agosto de 2022 tendremos el 70% del país con cobertura de Internet de alta velocidad y, se lo digo delante de los televidentes, la vamos a cumplir”, respondió el Presidente de la República. La periodista insistió en si su Gobierno iba a lograr eso en menos de un año y el mandatario recalcó que “mi compromiso es que el 70% de Colombia tenga conexión a internet de alta velocidad para agosto de 2022, móvil y/o domiciliaria”.

#DuqueResponde | Tema conectividad: “Se lo digo hoy acá: mi compromiso es que el 70% de Colombia tenga conexión a internet de alta velocidad para agosto de 2022” https://t.co/xTOPffgsY9 pic.twitter.com/smnIRmgAQG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 4, 2021

De hecho, esta promesa ya la había recalcado el Presidente en el mes de julio, cuando se inauguró el Centro de Monitoreo y Analítica (DataTIC), en Bogotá. “Nosotros tenemos una meta al 2022 que es conectar 12 millones 150.000 hogares. Con los proyectos que estamos realizando con los operadores, con el programa Hogares Conectados, NavegaTIC, y lo que viene de extensión de infraestructura lograríamos llegar al 72 %. Y si a eso le agregamos el potencial de los Centros Digitales esa cifra alcanzaría el 76 % de conectividad en 2022”, señaló el mandatario.

En ese momento, Karen Abudinen, ministra de las TIC, acompañó al presidente Duque y también confirmó que, desde el Ministerio, se tomarían decisiones estratégicas para alcanzar la meta del Gobierno de conectar el 70 por ciento de las familias colombianas.

Sin embargo, en la actualidad, Abudinen está balo la lupa de los colombianos y autoridades por el millonario contrato que le ha hecho perder al país millonarias cifras para la conectividad de las zonas alejadas.

De hecho, este viernes se llevó a cabo el debate de moción de censura a la ministra Karen Abudinen en la Cámara, donde la funcionaria de esa cartera se defendió de las acusaciones por la pérdida de este dinero y señaló que “Yo no me robé esa plata, he actuado para poner las denuncias y hacer seguimiento a estas. He actuado con determinación y con apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargos y con toda la determinación para desmantelar la corrupción”.

Sobre este caso también se pronunció el mandatario colombiano en el espacio promovido por el noticiero nacional. Duque expresó que es un “elemento doloroso” y agregó: “Es absurdo, es aberrante que haya contratistas que estén presentando pólizas falsas y que además pretendan situarse en la posición de víctimas”.

Sobre si la ministra Karen Abudinen tiene alguna responsabilidad política, le dijo a Noticias Caracol: “Miremos antecedentes en la historia reciente de nuestro país frente a tantos problemas contractuales similares a este. Aquí se caducó a tiempo. Aquí se denunció a tiempo y se embargó a tiempo. Hoy el valor de los embargos duplica el valor del anticipo”.

