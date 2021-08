Sergio Fajardo le prometió a Levy Rincón no irse a ver ballenas en segunda vuelta

Levy Rincón y Sergio Fajardo (Redes sociales - Colprensa)

Este martes Sergio Fajardo publicó un video en el que habla del acoso en redes sociales y sus consecuencias en la cotidianidad de las personas y recibió el comentario de Levy Rincón, uno de sus principales contradictores. Este le hizo un llamado “para que en segunda vuelta no vas a agredir al país yéndote a ver ballenas”.

El exgobernador de Antioquia le contestó y le dijo que no lo haría y que lo tomara como un compromiso, pero se la devolvió: “¿tengo el tuyo para combatir el acoso en redes sociales?”, cuestionó al influenciador. Y el influenciador le respondió que controvertirlo no es acosarlo. “Me comprometo a abrirle un espacio en mi canal y me responda preguntas relacionadas con Hidroituango, Don Berna, el GEA, Pablo Escobar, cartas a Carlos Castaño y apoyo a Álvaro Uribe Vélez. ¡Muchas gracias! ¡Quedo atento!”.

Todos estos temas son los que más le ha recordado Rincón a Sergio Fajardo durante algunos años y aunque él mismo hizo un video respondiendo algunos puntos como su relación con ‘Don Berna’ e Hidroituango, ahora el influenciador le abre el espacio para cuestionarlo directamente en su espacio de YouTube donde ya tiene más de 365.000 suscriptores.

Frente el asunto del paramilitar Diego Murillo Bejarano alias ‘Don Berna’, Fajardo en mayo de este año dijo que en 2003, “el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe hizo una negociación con los grupos de autodefensa y esa negociación se empezó a implementar en la ciudad de Medellín con los grupos que controlaba y manejaba Diego Murillo alias Don Berna. Cuando nosotros llegamos a la Alcaldía ya el acuerdo está firmado y ya la ciudad había recibido el primer grupo de desmovilizados que se tenían que reintegrar, nosotros decidimos asumir la responsabilidad de hacer ese proceso de reinserción, de reintegración a la ciudad de Medellín y llegamos a tener hasta 4 mil jóvenes (...) pero yo nunca me tenía que reunir con el señor Don Berna porque él ya había negociado con el gobierno nacional”, explicó.

Sobre si es un uribista, lo negó completamente. “No he sido, ni soy uribista. Incluso José Obdulio Gaviria siempre quiso que fuera uribista, pero no he sido porque no he querido, porque no soy uribista”, señaló.

El pasado mes de diciembre, la Contraloría General de la Nación imputó a 28 personas como presuntos responsables en el caso de Hidroituango. En la lista está el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, cuando el megaproyecto se formaba.

Tras esto, el juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín emitió una orden a la Contraloría General de la República que instaba a la entidad a ampliar el plazo para recibir los descargos de Sergio Fajardo y de Alberto Maya, Eugenia Ramos, Federico Restrepo y Rafael Nanclares.

Según el tribunal, dicha decisión apela a garantizarle a los anteriormente nombrados el derecho a la defensa. Según el documento, revelado por Semana, en las 48 horas posteriores a la notificación, la Contraloría debía informar a los accionantes que contaban con 10 días de plazo, a partir de la resolución de la consulta, para descargos. Esto, “en el evento que sea confirmada y en firme la desvinculación parcial”.

Sin embargo, la Contraloría respondió rápidamente a esta orden, impugnando dicha medida que, según la institución, plantea lapsos de tiempo por fuera de la legislación que rige el caso.

