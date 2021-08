Se cayó la revocatoria contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas

En la foto: Juan Carlos Cardenas, Alcalde de Bucaramanga. (Colprensa - Sergio Acero)/

Este 24 de agosto se conoció que fue retirado el proceso de revocatoria contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pues fallaron en recoger las firmas que eran necesarias para seguir el proceso ante las autoridades electorales.

El abogado promotor de la revocatoria, Pedro Nilson Amaya, dijo que fue una tutela la que no dejó que se completaran las 100 mil firmas.

Desafortunadamente los tiempos no alcanzan, llevábamos más de 60.000 firmas recogidas, pero necesitamos 100 mil, pero por una tutela de un ciudadano se suspendió el proceso para recogerlas con el tiempo requerido. Todo está parado porque la alcaldesa ad hoc no pudo nombrar a secretario para el proceso y se reactivó todo en la ciudad, pero no nos dejaron seguir recogiendo firmas por temas de bioseguridad, eso es absurdo.

Esto llevó a que el comité autodenominado “Sáquele roja al traidor” retirara la revocatoria contra el mandatario Este movimiento estaba liderado por dos exfuncionarios del cabildo cercanos al exalcalde Rodolfo Hernández: el exsubsecretario de Desarrollo Jorge Nieto, y el excoordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario Reynaldo Barrera.

Asimismo, participó la edil de la comuna de Cabecera Ángela María Romero y el exconcejal del desaparecido partido político Opción Ciudadana Pedro Nilson Amaya, quien actúa como vocero del proceso.

En su momento, el comité tenía 32 integrantes, además de los anteriormente mencionados, entre ellos empresarios, líderes de gremios y de escuelas de formación, que como muchos ciudadanos se encuentran descontentos frente a las decisiones que ha tomado Cárdenas durante su mandato.

“Esta idea nace de lo que está pasando en la ciudad, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, donde no hay administración, en donde todo está en veremos. Donde la mayoría de los bumangueses está inconforme con esta administración. No tenemos un representante digno de una administración que realmente diga que Bucaramanga está siendo gobernada por una Alcalde que está preocupado por el bien de los bumangueses. De ahí nace la idea de revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas”, manifestó Reynaldo Barrera, miembro del comité el pasado 20 de enero, fecha en la que inició el trámite .

Aunque tanto los miembros del comité como el propio exalcalde Rodolfo Hernández han negado la participación de este último como promotor de la iniciativa, el nombre del comité y la participación de exfuncionarios cercanos al exmandatario local revivieron la hipótesis de que este estuviera promoviendo indirectamente la revocatoria de quien él mismo apoyó en las elecciones.

“Nosotros estamos trabajando con un comité de ciudadanos, de la mano de muchos ciudadanos, de muchos empresarios, de muchas personas que están inconformes con la actual administración. No sé si Rodolfo va a apoyar esta iniciativa o no, eso ya es decisión particular de él”, agregó Barrera.

Cabe recordar que, el exalcalde Hernández ha calificado públicamente al mandatario actual como un traidor de sus ideales para gobernar la ciudad, aun cuando fue su aliado para llegar al poder.

De hecho, Cárdenas fue elegido bajo el argumento de que era “el de Rodolfo”, pero esta cercanía duró pocos meses y ahora la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento iniciado por Hernández, y la Alianza Verde le hacen oposición.

SEGUIR LEYENDO