Música para bailar sin remordimiento, así es la canción de Karol G con Dj Tiësto

Música para bailar sin remordimiento, así es la primer canción de Karol G con Dj Tiësto

Tiësto y Karol G presentan una nueva colaboración que dejó a los seguidores de ambos artistas en anonadados, Don’t Be Shy, el primero track de que la colombiana a hecho en inglés, y de paso, su primera incursión en la música dance. También marca la primera colaboración con un artista latino para Tiësto, ícono del EDM internacional, y ganador del premio Grammy.

Siguiendo su propia tendencia Tiësto, continúa expandiéndose a través de géneros y estilos, evolucionando constantemente su música. El dúo también presenta el video oficial del single filmado en Miami, dirigido por Christian Breslauer (Marshmello, Lil Nas X, Bebe Rexha). El video clip tiene lugar en un museo muy especial, lleno de sorpresas como una actuación de danza embriagadora de la deslumbrante Karol G, apariciones de Tiësto, y del reconocido comediante Blake Webber.

Pero no queda aquí, el artista celebrará el lanzamiento de este nuevo sencillo, este sábado en Ayu Dayclub, como parte de su residencia en Las Vegas, y su asociación conZouk Group y Resorts World Las Vegas con una fiesta de lanzamiento especial, para dar inicio a sus presentaciones de verano titulada “Don’t Be Shy Las Vegas “. El video musical oficial de la pista debutará en la pantalla LED West Tower de 100,000 pies cuadrados, el 12 de agosto a las 9 a.m. PT.

“Karol G es la mezcla perfecta para esta canción. Cuando escuché por primera vez su voz suave en ‘Don’t Be Shy’, me enganché instantáneamente. Estoy encantado de compartir esta colaboración con nuestros fans de todo el mundo “, afirmó Tiësto.

“Trabajar con Tiësto ha sido una de las sorpresas más bonitas que me ha pasado este año. Siento que lo manifesté, mi lista de reproducción incluye varias canciones suyas y las escucho a menudo. Cuando se me acercó la idea de trabajar juntos y además de cantar una canción en inglés, mi entusiasmo estaba en otro nivel. Primero, por la oportunidad de poder trabajar con Tiësto, y segundo, porque sería la primera vez que canto una canción completamente en inglés. Siempre quise ser conocida por mi música en español, pero también siento que ahora es el momento perfecto para experimentar, expandir y conquistar una audiencia diferente”, describió Karol G

La canción es la segunda en salir, de la asociación de Tiësto con Atlantic Records y sigue al lanzamiento del 2020 del éxito global multiplatino The Business, que ha acumulado más de mil millones de reproducciones hasta la fecha. La canción debutó en el top 10 en 10 países después de su lanzamiento, alcanzando el número 1 en las listas de baile de EE. UU. El video musical oficial de The Business ha registrado más de 132 millones de visitas solo en Youtube en el poco tiempo que lleva al aire.

