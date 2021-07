Con letras románticas y vallenato, el diamante de ‘La Voz Kids’ se engalana con los niños

Tomada de Canal Caracol en vivo

Este viernes se presentó un nuevo capítulo del reality de canto infantil, ‘La Voz Kids’, y dos niños en particular llamaron la atención de los televidentes. El primero fue ‘Juanes’, un pequeño de once años oriundo de la ciudad de Manizales e interpretó ‘Besos Usados’ de Andrés Cepeda.

Al momento de ser entrevistado por Laura Acuña mencionó que vivía en una finca a las afueras de la ciudad, en el Eje Cafetero, donde se siente muy feliz porque tiene mucho espacio al aire libre. “Respiro aire limpio, hay muchos árboles, naturaleza, verde y animales, sobre todo, todas las tardes sacamos a las gallinas cuando hace sol para que se desestresen”.

Sus padres, al igual que ‘Juanes’, fueron cuestionados sobre la manera en la que llegó el pequeño a las artes, a lo que su madre respondió que son una familia musical, pues ella es violinista y su padre es trompetista. “Yo creo que la música es la que ha hecho esta familia, así nos conocimos Dianita y yo, los niños han crecido entre conciertos, grabaciones, ensayos, entonces les corre por las venas”, agregó Óscar Trujillo, padre del pequeño.

Cabe resaltar que, en esta noche hubo un hecho nunca antes visto en el programa, pues al parecer no todo es cantar en el reality que busca el nuevo talento musical del país. En esta ocasión, los entrenadores del concurso tuvieron la oportunidad de ser entrevistados por ‘Juanes’, quien les preguntó cómo fueron sus primeros momentos en la música y después de esto, decidió escoger como su padrino al intérprete de su canción de presentación, Andrés Cepeda.

Después, tuvo la oportunidad de presentarse en el diamante de ‘La Voz Kids’ un pequeño que gracias a la buena voluntad de su madre vio cumplido su sueño.

Su madre – María Rodríguez – recordó que el primer día que vio a Moisés fue el más feliz de su vida, el segundo es hoy, viéndolo cumplir su sueño de presentarse en el reality. “Moisés salvado de las aguas, por eso se llama Moisés. Yo encontré a una señora llorando y me acerqué a ella y le pregunté que por qué lloraba, me dijo que había quedado embarazada de alguien, que ella no podía tener ese hijo y dije ‘ese niño merece vivir’”.

Posteriormente, explicó que le propuso a la mujer ayudarla inicialmente a ver por ella durante el embarazo y después por el niño que venía en camino y ella aceptó. “Le ayudé en su barriga, en su gestación, en todas sus cosas y en el momento en que nació el niño ella me lo entregó y desde entonces está conmigo, le doy gracias a Dios por ese milagro de vida que hizo en mí”.

Momentos previos a ingresar a la audición, el pequeño de 12 años habló de lo que se siente ser un hijo adoptado. “Ser un niño adoptado no se siente mal … se siente bien, porque vas a sentir que tienes una familia, a mí mamá yo la valoro mucho porque es la única persona que tengo a mi lado que me motiva a cumplir mis sueños”.

Moisés, de 12 años, se presentó ante los entrenadores interpretando la canción ‘Adiós Amor’ del artista Salvador Garza, pero desafortunadamente no logró pasar a la siguiente etapa; sin embargo, los jurados lo invitaron a participar de la siguiente temporada mientras se preparaba para esa presentación.

¿Qué ocurrió en las otras audiciones a ciegas?

En este capítulo, los televidentes pudieron apreciar la audición de cinco pequeños. La tercera concursante en presentarse frente a los entrenadores, fue Angelyn, quien entonó la canción ‘Vivir Lo Nuestro’ (de A. Pérez – G. Normandia) y escogió como madrina a la talentosa Natalia Jiménez. El otro niño que se presentó en el diamante fue ‘Juan Pa’, quien audicionó con la canción vallenata ‘Drama Provinciano’ de Lenin Bueno, escogiendo como tutor a Jesús Navarro.

Finalmente, Evelyn, hija de una cantante empírica que se gana la vida interpretando música popular. “Ella trabaja mucho para conseguir la comida y todo eso. Yo siento orgullo por el trabajo de mi mamá, lo que ella quiere ahí mismo lo consigue”. Infortunadamente, la pequeña no logró avanzar.

