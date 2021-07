María Fernanda Cabal critica a la ‘primera línea’ por pedir participación política: “Esclavos de los ideólogos elenos”

Foto tomada de @mariafernandacabal

Luego de conocerse las peticiones que el grupo denominado ‘primera línea’ le hizo a la Alcaldía de Bogotá, done exigen, entre otros, reconocimiento político, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se lanzó contra ellos y les hizo duras críticas.

Y es que mediante un comunicado, los jóvenes que conforman este grupo que oscila entre los 18 y 35 años, este miércoles 30 de junio, en horas la tarde, dieron a conocer un pliego de peticiones, el cual consta de siete puntos, entre los que destacaron su deseo de ser reconocidos como actores políticos, ya que según ellos, el Comité del Paro que estuvo en diálogos con el Gobierno nacional, no los representa y no quisieron incluirlos en dicha mesa de conversaciones.

Tras este pliego de solicitudes, la congresista uribista, que se ha dado ha conocer por sus controvertidas posiciones, irreverentes trinos y vehementes anuncios sobre el vandalismo, la protesta social y el paro nacional que ya completa más de 60 días, publicó uno de sus característicos trinos.

En su publicación, Cabal menciona que siente lástima por ese grupo de manifestantes, los tildó de una corriente ideológica y les hizo una particular invitación.

Que lástima estos muchachos esclavos de los ideólogos elenos, los pondrán a malvivir en carpas de “resistencia” como hacían en el Choco con los europeos idiotizados de Brigadas de Paz. Si sólo conocieran el valor del tiempo....

Además, en otros de sus trinos, la parlamentaria criticó a la administración de Claudia López, que se mostró abierta a dialogar con los integrantes de la primera línea, dijo que no piensan en los empleos perdidos y otras pullas más: “A legalizar lo ilegal con el “diálogo”. Eso sí, nunca piensan en el empleo destruido y las empresas arruinadas. El Estado siempre cede ante los violentos y sus “causas””, escribió María Fernanda Cabal en Twitter.

El partido en el que milita la senadora, el Centro Democrático, dirigido naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe, también se pronunció al respecto, criticó a la mandataria bogotana y le dijo: Mientras Claudia López hace política, 500 mil bogotanos, en su mayoría pobres, deben caminar largas distancias por la destrucción de 39 estaciones de TransMilenio; 125 (89%del total) han sido vandalizadas. Urge que proteja el sistema y que enfrente y contenga a los criminales”.

Entre tanto, sobre las peticiones de dicho grupo social, y de acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, medio que tuvo acceso a la misiva con los puntos, entre los que destacó el primero es ser reconocidos como actores políticos para así poder tomar decisiones, asimismo, en un segundo punto, piden disculpas públicas por parte de los medios de comunicación del país, y de igual manera, por parte de las instituciones del Estado, pues explicaron que han sido estigmatizados y acusados de actos atroces.

En tercer lugar, piden la instalación de carpas de derechos humanos en todos los puntos de resistencia. Asimismo, piden dar celeridad en los procesos de investigación frente a los casos de desaparición forzada de las personas que fueron detenidas en medio de los enfrentamientos, punto que fue leído por parte de uno de los integrantes.

De igual manera, reclaman que se brinde atención en salud y reparación por los afectos que han causado las intervenciones de la fuerza pública a los jóvenes que se han visto afectados, destacan los jóvenes en la misiva.

Por otro lado, sobre recientes propuestas en materia de educación y empleo por parte del Gobierno y la Alcaldía aseguraron los jóvenes aseguraron que, “para qué sirve el Sena, para qué sirven estas entidades si no le dan oportunidades a los muchachos cuando salen, no salen a trabajar directamente, salen a ser personas que no pueden tener oportunidades en un país que simplemente se ha encargado de estigmatizarlos. Vemos que los avances y que ella (Claudia López) para nosotros son solo pañitos de agua tibia”, manifestaron a Noticias Caracol, los jóvenes que divulgaron el pliego de peticiones.

