Segunda temporada de Pasión de Gavilanes: qué actores van y cuáles no

Pasión de gavilanes

En octubre del 2003 la historia de lo hermanos Reyes cautivó a los colombianos. Pasión de Gavilanes, la novela que relató la venganza de Juan, Franco y Oscar, se convirtió en una de las más vistas en el país y ganó gran popularidad internacionalmente. Durante este año, los seguidores de la historia se llevaron una gran sorpresa cuando se informó que la novela contaría con una segunda parte, sin embargo, algunos actores de la versión original han asegurado que no harán parte de la nueva entrega. La más reciente noticia fue entregada por Lady Noriega, quien le daba vida a Pepita, una de las cantantes del bar en el que transcurrieron varias escenas de la producción.

“Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle (...) tiene que ver con ‘Pasión de Gavilanes’ y mi personaje, que todo el mundo ama por alegre, buena amiga, explosiva, y que siempre voy a llevar en mi corazón. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada”, comentó la actriz que, además entregó la noticia de que aquella cantina en donde Franco Reyes (Michel Brown) conoció a Rosario (Zharick León) ya no existirá.

Así mismo, en primicia, aseguró que el reggaetón será parte de la nueva entrega de la popular novela, “lo que sé y lo que se ha filtrado es que el bar Alcalá ya no va a existir. La música que se va a tener en cuenta es reguetón, no música popular; aunque esté pasando por un gran momento la música popular”.

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a la Ana Lucía Domínguez, quien le daba vida a Libia Reyes, la hermanita de Juan, Franco y Oscar, si continuaría encarnando a Libia Reyes en Pasión de Gavilanes 2, a lo que ella contestó que no, y que la razón tiene que ver con la realización de otros proyectos. “No, estoy grabando otra serie para Netflix (...) pronto les contaré de qué se trata”, comentó la bogotana. Ana Lucía ya ha participado en producciones de ese portal de contenidos audiovisuales, fue hasta hace poco que participó en la comentada serie ‘¿Quién mató a Sara?’, protagonizada por Manolo Cardona; y en la serie ‘Nicky Jam: el ganador’.

Ana Lucía Domínguez y Lady Noriega no son las únicas que no harán parte del proyecto. Durante las últimas semanas, y con la llegada de la noticia que tiene a los fanáticos de la novela emocionados, se supo que Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, no hará parte de la segunda temporada. Lorena Meritano, por su parte, y quien le dio vida a la villana de la historia, Dinora Rosales, aseguró que no había recibido ningún llamado, hasta el momento, para participar en las grabaciones.

“Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, indicó Michel Brown para una entrevista con People en español.

Danna García, quien encarnó a Norma, una de las hermanas Elizondo, aseguró que aunque había tenido alguna charla con Telemundo, empresa encargada de producir la segunda temporada, no ha vuelto a recibir comunicados, por lo que asumió que no hará parte de la continuación de la historia.

“No sé nada de ‘Pasión de gavilanes 2’. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero, la verdad, es que, a hoy, yo no soy parte del proyecto. (…) No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo. Así que, si tenían dudas, esa es la respuesta: a hoy, no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez es un éxito”, comentó Danna en un video divulgado en redes sociales por el periodista Carlos Ochoa.

De Mario Cimarro, quien hizo de Juan Reyes, el gran amor de Norma Elizondo, se sabe que se encontraba en negociaciones, pero no hay nada confirmado aún. “Cada día está más cerca la posibilidad de que Juan Reyes, ese gavilán que tanto queremos, despegue sus alas y vuelva a volar en la temporada dos. ¡Quédense tranquilos, todo va por buen camino! (...) Telemundo tiene los derechos de esta historia y ellos decidirán si su gavilán está o no está”, dijo el actor en un video revelado por el mismo comunicador.

Telemundo, que no ha revelado muchos detalles de la nueva historia, escribió en la sinopsis de Pasión de Gavilanes 2, “veinte años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo”. Según especulaciones que rondan los medios de comunicación, el estreno de la novela será a finales del año 2022.





