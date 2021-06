Así ganó Egan Bernal el Tour de Francia en 2019

Fotografía de archivo fechada el 28 de julio de 2019. El ciclista colombiano Egan Bernal (c) del Team Ineos celebra en el podio vistiendo el maillot amarillo después de ganar la edición 106 del Tour de Francia, en París (Francia). EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Este sábado 26 de junio se dará inicio a otra de las grandes vueltas del ciclismo, el Tour de Francia, la cual contará con los colombianos Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Sergio Henao y Miguel Ángel López. El actual campeón del Giro de Italia 2021, Egan Bernal, no estará en este encuentro ya que se está preparando para correr la Vuelta a España.

El pedalista de Zipaquirá ganó su primera vuelta grande en 2019 tras coronase campeón del Tour de Francia, convirtiéndose así en el primer colombiano y latinoamericano y, además, el ciclista más joven en llevarse a casa el título.

En la antepenúltima etapa del Tour de Francia de 2019, en la subida a L’Iseran, Geraint Thomas le preguntó a Egan que cómo se sentía y el colombiano le respondió que bien. El número uno, que no tenía tantas fuerzas, le indicó que entonces atacara, a sabiendas de que incluso él estaba sacrificando la posibilidad de vestirse de amarillo.

La etapa número 20 del Tour de esa edición fue recortada, y se extendieron a lo largo de los 33,4 kilómetros que tenía la cima más alta de ese certamen. A Bernal le tocó pedalear el penúltimo día con neblina disfrutando los momentos en que aparecía el sol.

El cundinamarqués estuvo protegido por su Ineos durante aquella etapa 20, sin mayores problemas, y fue el más buscado no solo por sus compatriotas que llegaron a los Alpes hasta con un día de antelación para lograr un buen lugar al pie de la vía, sino por el resto, por todos los aficionados al ciclismo porque Egan los había vuelto colombianistas.

Con el apoyo de un equipo que mantiene las mismas características que se vio en el Giro de Italia de este año donde la lealtad, el amor y el apoyo de todos son los ejes que llevaron a que Ega Bernal y su equipo, para ese momento, el Sky, ganaran el Tour de Francia.

Esto se dio de la mejor manera, como tenían que suceder las cosas, pues cabe recordar que una semana antes del Giro de ese mismo año, Bernal sufrió el golpe más duro de su carrera ya que se fracturó la clavícula, lo que le causó quedar a fuera de la ronda italiana.

El título de ese 2019, como el de este año, tiene una parte del nombre de uno de sus compañeros. En el caso del Giro de este 2021 Daniel Martínez fue una de las piezas claves para la victoria del colombiano, quien en las mismas condiciones de Thomas prefirió alentar a su líder, que ganarse una etapa.

Cunado Bernal fue a recibir la copa por su gran logro los hinchas al frente del podio gritaron Egan, campeón, como lo hicieron un día atrás aquella vez, como lo hicieron desde que comenzó la carrera en Bruselas, cuando apaciguó los triunfalismos adelantados.

“No me creo que lo he pasado. Hace unos años, estando en el MTB, veía todo lo que envuelve la ruta muy lejano. Y ahora estoy acá. Y me lo quiero gozar”, estas fueron las palabras de Egan Bernal antes de pedalear las 21 etapas del Tour.

El sueño de llevarse la camiseta amarilla se hizo realidad un 28 de julio, día en que se escuchó en todo el continente viejo el himno de Colombia, el cual estaba sonando desde los Campos Elíseos por primera vez en la historia.

