María Camila Osorio volvió a ganar y está a un triunfo del cuadro principal de Roland Garros

María Camila Osorio se acerca cada vez más al cuadro principal de Roland Garros. Foto: cortesía Fedecoltenis.

María Camila Osorio cada vez está más cerca de cumplir un nuevo objetivo: clasificar por primera al cuadro principal de un Grand Slam. La tenista colombiana dio un paso más tras vencer este miércoles 26 de mayo a la neerlandesa Richèl Hogenkamp con parciales 6-4 y 6-0 en 57 minutos de partido para alcanzar así la tercera ronda del clasificatorio de Roland Garros, en Francia.

En la última instancia de la también llamada ‘qualy’, Osorio Serrano se enfrentará ante la rumana Monica Niculescu, número 175 del ranking WTA. El encuentro está programado para el próximo jueves 27 de mayo a las 7:00 de la mañana aproximadamente (hora colombiana).

Para este compromiso, María Camila salió a la cancha con un par de vendajes en sus muslos, lo cual generó incertidumbre respecto a su condición física. Ya en el desarrollo se planteó un encuentro muy parejo: con la colombiana sin mostrar su propuesta ofensiva en los tiros y con Hogenkamp dejando en el camino varias oportunidades para sacar diferencias en el primer parcial.

Así, en medio de las inconsistencias y un discreto nivel con relación a otros partidos, María Camila supo sacar adelante el set inicial con su mejor ‘arma’ recientemente: el servicio, un apartado en el cual ha mejorado mucho por los números mostrados, que datan de un promedio de efectividad superior al 70% en los encuentros recuentes.

Con 76% de primeros saques y un 62% de eficacia, la cucuteña se embolsó el primer set, que llegó a tener a su rival arriba en el marcador producto de dos quiebres: el primero cuando apenas comenzó el partido (1-0) y el segundo al transcurrir del 3-2. Para la colombiana de 19 años fue clave el break en el cierre, que le permitió llegar al 6-4.

De cara al segundo parcial, la neerlandesa se ‘desinfló’ y Osorio ganó en solvencia con sus golpes, sobretodo en la devolución del segundo saque de su rival: ganó el 83% de los puntos en esta situación de juego. Hogenkamp lució cansada físicamente y apenas pudo ganar cuatro puntos con su juego de servicio y apenas 10 en todo el set.

Recordemos que este año la mejor raqueta colombiana del país también alcanzó a llegar a la tercera ronda del clasificatorio en el pasado Abierto de Australia, pero cayó ante la francesa Clara Burel con parciales 6-4 y 6-3. Desde entonces, la jugadora del equipo Colsanitas ha conseguido muy buenos resultados, entre ellos, el título en el WTA 250 de Bogotá —primero en su carrera profesional— y dos clasificaciones a semifinales en los WTA 250 de Belgrado y Charleston.

[VIDEO] Punto de partido:

Declaraciones tras el partido:

En rueda de prensa, María Camila reconoció que no fue su mejor partido, pero se mostró emocionada de estar cerca del cuadro principal a raíz de su nivel, y tampoco no escondió el aprecio por uno de sus ídolos: “Es irreal, un sueño, voy a seguir trabajando duro para poder jugar en el mismo torneo que Roger [Federer] [...] He jugado muchos torneos en el WTA Tour, así que siento más confianza cuando entro a la cancha. Ya no tengo miedo cuando juego a este nivel. Así que está bien, estoy disfrutando de todo lo que hago”.

Además, Osorio manifestó que una de las razones por las que mejorado en su tenis ha sido producto de los consejos de la ex número 16 del mundo, la colombiana Fabio Zuluaga, quien le ha trabajado, sobretodo, en la parte mental. “[Ella] me habló y me dio el consejo de creer siempre en mí. Simplemente mantuve esa conversación en el fondo de mi mente y esa ha sido la diferencia recientemente, sabiendo que puedo competir en esta etapa”, concluyó.

