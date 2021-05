Alejandra Azcárate cuenta los detalles del vuelo con cocaína vinculado a su esposo: “La avioneta no se prestó, se alquiló y se pagó”

Alejandra Azcárate, comediante y presentadora colombiana, ha sido objetivo de críticas y burlas por un cargamento de cocaína incautado en un avión a nombre de su esposo, Miguel Jaramillo. Foto: Colprensa

Este martes la Agencia de Periodismo Investigativo (API) reveló que en el aeropuerto El Embrujo en la isla de Providencia aterrizó un avión con 446 kilogramos de cocaína que provenía desde el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. La aeronave era conducida por dos hombres que fueron capturados en Providencia y que dijeron que llevaban un cargamento de tapabocas, aunque en la revisión se desmintió. Pero la polémica radica en que el avión estaría operada por una empresa del esposo de la actriz y comediante Alejandra Azcárate.

Entre la polémica, la también presentadora y cónyuge de Miguel Jaramillo ha guardado silencio ante los medios pero, en la mañana de este miércoles, la mujer conversó con W Radio. En primer lugar, señaló que el avión se encuentra en un contrato de comodato y pertenece a Interandes, empresa en la que su esposo figura como representante legal. “Pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo”, aseveró en la emisora.

Además, aclaró que el avión no fue prestado por Fernando Escobar, socio de su marido, sino que fue cedido por medio de alquiler. “Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. Escobar contaba en esa empresa con cinco pilotos autorizados por la Aerocivil. Pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni están contratados por nómina. Se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado. El señor Juan Cadena, quien comete este hecho y fue detenido, estaba dentro del grupo de esos cinco pilotos”, explicó.

De esa manera, Cadena le escribió por chat a Escobar y le solicitó el avión para el pasado domingo, 23 de mayo. La aeronave fue dispuesta para el piloto con la condición que se cancelaran los costos de vuelo, cuenta la comediante.

“El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo. De eso hay prueba. El señor consignó el valor de los costos del vuelo. Arranca en el avión con toda tranquilidad porque ese señor ya había volado el avión antes. No presentó antecedentes de nada, nunca hubo inconveniente, nunca se había presentado ninguna situación desagradable. Como suelen hacer las personas incorrectas que se ganan la confianza hasta que llegan al límite de cometer estas acciones”, aseveró, sobre el piloto que voló hasta El Embrujo en Providencia.

Cadena, según Azcárate, ya había alquilado y volado el avión. Además, es sobrino de un reconocido piloto quien, para la empresa Interandes, intervino para que le dieran trabajo a su familiar.

Incluso, afirmó que su esposo no sabía del alquiler y despegue de ese avión hasta que las autoridades se comunicaron con la empresa tras ser incautado en territorio insular. “No, mi esposo, hasta ese momento, no sabía que el avión estaba en vuelo. Ellos se encontraban en una finca en el Tolima haciendo un tema audiovisual con un dron. En otra vuelta. Miguel se entera en el momento en el que su socio recibe la llamada de lo que está sucediendo con ese avión”.

Por la noticia, tanto Escobar como Jaramillo llegan a Guaymaral, aeropuerto desde el que despegó el avión, para presentarse ante la Policía Antinarcóticos y ponerse a disposición de las autoridades “como hace una persona decente y dos seres que no tienen nada que esconder”.

Acto seguido, buscaron un equipo de abogados para su defensa y pidieron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso, lo cual fue concedido por la jueza del caso. “No hemos ganado ninguna batalla. Es una decisión o determinación sujeta a ser ratificada en la próxima audiencia de acusación. Estamos confiando que salgan de nuevo resaltados como tal. Seguimos en la lucha”, añadió.

Escobar, socio de su marido, también es un gran amigo y compañero en otros negocios enfocados en el agro en el departamento del Tolima. “Amigos entrañables”, agregó.

Incluso, sobre lo que se dijo sobre la suscripción del avión en la Patrulla Aérea, la actriz aseguró no conocer la información. Sin embargo, aseguró que Jaramillo sí perteneció a dicha institución colaborando en “los lugares más golpeados de este país, desde hace mucho tiempo”.

Según la pregunta de un periodista de W Radio, las cajas, las cuales estaban llenas de cocaína, se encontraban marcadas con el logotipo de ‘Solidaridad por Colombia’, reconocida fundación del país.

“Entiendo que las cajas que iban en el avión estaban ploteadas con el logo de una fundación muy reconocida en nuestro país, de una trayectoria impecable y que nada tiene que ver en esta situación. Sino, eran imágenes, según entiendo con el logo viejo, para aparentar que eran insumos médicos”, dijo.

Sobre unas cartas de aprobación de la fundación presentadas por el piloto, Azcárate asegura que son ficticias firmadas por personas falsas con el fin de justificar su mercancía al ser requisado.

Sobre el monto que depositó el piloto para los costos de la operación, Azcárate aseguró que ronda los 20 millones de pesos. “Normalmente, lo que se hace en estos casos es que el piloto consigna el pago de los gastos del vuelo a la cuenta de la empresa. De eso están todas las pruebas, ya las tiene la Fiscalía. El valor preciso no lo sé, pero está en el orden de los 20.300.000 pesos”.

“Esto duele, duele en el alma, y tengo toda la dignidad para poner la cara frente a ustedes y decirles lo que está pasando. Sobre todo, porque confío en mi marido, sé con quién estoy casada hace 16 años, es un publicista honorable. Nuestra frente la tendremos en alto y de esto saldremos de pie”, finalizó la entrevista para W Radio, sobre los ataques que ha recibido en redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Juan Camilo Cadena y su copiloto, Harold Rivera, fueron encarcelados y la aeronave fue incautada. Por ahora, el juez afirma que no se le puede considerar víctima a Jaramillo en esta etapa judicial y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación.

SEGUIR LEYENDO: