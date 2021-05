Condenan a 55 años de prisión al confeso secuestrador y asesino de una menor de cuatro años en Caldas

Juan Garlos Galvis Duque, el confeso asesino y secuestrador, fue condenado a 55 años de prisión.

Este 20 de mayo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Juan Carlos Galvis Duque, el hombre que confesó haber secuestrado y asesinado a María Ángel, una menor de cuatro años, entre el 9 y el 13 de enero en Aguadas (Caldas), fue condenado a 55 años, 4 meses y 15 días de prisión.

En la sentencia, de acuerdo con el ente investigador, se le ordena el pago de una multa de unos 885 millones de pesos y se le inhabilita para ejercer cargos públicos por 20 años.

Ese mismo mes, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturó en Abejorral (Antioquia) y la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de feminicidio agravado, feminicidio agravado en grado de tentativa y secuestro simple agravado, que el criminal aceptó.

Galvis Duque no solo asesinó a la María Ángel, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el río Arma, sino que secuestró a su hermana durante cuatro días, e intentó despojar de su vida a la madre de las menores, quien fue su pareja sentimental.

“Entretanto, por los otros punibles de desaparición forzada agravada y hurto calificado agravado endilgados, Galvis Duque no admitió su responsabilidad y en los próximos días se conocerá la fecha de la audiencia de acusación”, afirmó la Fiscalía

El desgarrador relato de la madre de María Ángel

Yeni Lorena Tangarife, víctima del intento de feminicidio y madre de la pequeña María Ángel, narró a Noticias Caracol cómo Juan Carlos Galvis Duque atentó contra ella y sus hijas.

Tangarife contó que el 9 de enero, el feminicida la cito a ella en Aguadas (Caldas) y a sus hijas, argumentando que tenía algunos regalos para darles; según Duque, tenía juguetes para las menores, que le habían quedado de una hija suya que se murió en Santa Marta.

La mujer afirmó que confió en el hombre porque lo conocía desde hace más de un año y, además, tanto una de sus hermanas como sus amigas lo conocían. Así, pues, fue acompañada de sus hijas una casa donde Juan Carlos Galvis tenía los supuestos regalos. Al llegar a la vivienda, el criminal le tapó los ojos aduciendo querer darle una sorpresa.

“De un momento a otro, le dijo a la niña que está muerta: ‘María, vaya mire que allá hay un poco de juguetes y verá todo lo que hay para usted y para su hermanita’. Ella fue y miró, cuando ella fue y miró, ella vino corriendo y me dijo ‘hay un poco de juguetes para mí y para Darlín’”, narró Tangarife.

La mamá de la menor asesinada dijo que su hija la abrazó emocionada por los juguetes que le darían. Instantes después, Galvis cortó por la espalda a Tangarife y, golpeándola con una piedra, la arrojó a un barranco cerca del río. “Él me quería matar a mí, yo le dije: ‘Bueno, está bien, máteme a mí, pero a mis niñas no me las toque’”, relató.

Desde el hospital en el que permaneció algunos días, producto de la gravedad de las lesiones, Yeni Lorena Tangarife exigió: “Que me ayuden a saber por qué me mató a mi niña. (...). Por qué me le hizo a mi niña, mi niña era muy noble, toda mi familia la quería mucho”.

Lo que hizo el hombre al creer haber asesinado a Tangarife fue intentar huir con las menores hacia el departamento de Antioquia. Y aunque afirmó que María Ángel se le resbaló cruzando el río, en la necropsia reveló que fue producto de una muerte violenta.

