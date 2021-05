Mina antipersona deja dos soldados muerto y otros dos heridos en Catatumbo, Norte de Santander

Tropas del Ejército de Colombia. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Cuatro hombres pertenecientes a la Brigada 30 del Ejército Nacional sufrieron graves afectaciones en sus miembros inferiores a causa del estallido de una mina antipersona en la región del Catatumbo del departamento de Norte de Santander.

Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Según un informe oficial del organismo, entre 2019 y 2020 la cantidad de victimas mortales que dejó este explosivos aumentó, pese al programa de desminado. Mientras que en el primer trimestre de 2020 se registraron 118 victimas de minas en el país, en 2020 fueron 81.

Según el portal de Consejo de Redacción, Norte de Santander es el quinto departamento del país donde hay más víctimas de minas antipersona. En los 11 municipios del Catatumbo se han registrado en promedio 25 víctimas cada año. Esto se debe a la alta presencia de actores armados ilegales como grupos guerrilleros y bandas criminales, que usan la instalación de estos artefactos como forma de cuidar los cultivos de coca, que es parte de su financiación y también, como una dinámica inmersa en el conflicto interno.

De acuerdo con el Espectador, a inicios de 2021 el ELN llegó a la zona con la firme intención de controlar la entrada al Catatumbo y regular las rutas de narcotráfico, contrabando y paso de migrantes. Sin embargo, se encuentra disputando el poder con ‘Los Rastrojos’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tienen ventaja militar.

De acuerdo con información oficial, los uniformados que fueron victimas del artefacto se encontraban adelantando labores de erradicación de cultivos ilícitos en el corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú, cuando pasaron por un lugar donde estaban instalados estos elementos artesanales.

“Producto de la onda explosiva pierden la vida dos de nuestros héroes. En el hecho también resultó herido el soldado profesional Manuel Villareal Martínez, quien fue evacuado de urgencia, y a esta hora recibe atención especializada en un centro médico de la ciudad de Cúcuta”, indicó el Ejército en un comunicado.

Posteriormente se confirmó que fueron dos las personas heridas, la segunda fue identificada como Dueimer Rojas, quien también se encuentra recibiendo ayuda médica en la capital del departamento. Por su parte los fallecidos fueron identificados como Luis Sola y Eduardo Velasco.

Los cuatro militares recibieron los primeros auxilios por sus compañeros para tratar de estabilizarlos, sin embargo, dos de ellos sufrieron heridas muy graves y fallecieron rápidamente, posteriormente, los otros dos fueron sacados de la zona vía aérea.

Frente a esto, en abril de 2021 las comunidades campesinas, Ong y autoridades civiles de Norte de Santander, solicitaron al Gobierno nacional avanzar en estrategias que permitan adelantar un desminado militar, pues se han comenzado a denunciar el incremento de siembra de estos artefactos explosivos por parte de grupos armados que delinquen en la zona.

“Por falta de garantías de no repetición, no se puede adelantar un desminado humanitario, le estamos enviando cartas al Ministerio de Defensa para que se adelante un desminado militar, porque los afectados son la población, se están sembrando zonas que eran limpias y ya no hay seguridad” expresó María Fernanda Botero, representante de la Fundación Barco.

