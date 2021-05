Suben los alimentos: si continúan los bloqueos en el país, el precio del huevo podría superar los $700

Protesta en Colombia en el marco del paro nacional podrían afectar el precio del huevo. Imagen Pixabay.

En entrevista con el diario Vanguardia, Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Kikes, explicó cómo los bloqueos de la última semana en las vías del país han afectado la economía de la compañía, y también cómo ha sido la crisis en las empresas del sector avícola y a los consumidores.

De acuerdo con el empresario, el paro de las actividades productivas e interrupción en la cadena de suministro en el abastecimiento de huevos y pollo en el país tiene en vilo a muchos empresarios, pues el represamiento de los insumos y alimentos en las vías han generado pérdidas las cuales llevarían al aumento de los precios en los productos.

Ante el panorama, Montoya indicó al medio que para el sector avícola, “la situación es absolutamente caótica. En el suroccidente del país tenemos una ventaja y es que Buenaventura está muy cerca, lo que normalmente nos permite a nosotros estar abasteciéndonos de materia prima de una forma regular.”

Sin embargo, señaló que si dejan de salir, como ha sucedido desde el pasado jueves, 29 de abril, “los huevos van a terminar escaseando y los precios se van a ir al cielo. Esto también puede significar que Huevos Kikes no exista más”, señaló en entrevista el empresario.

A la pregunta ¿a cuánto podría llegar a subir el precio del huevo? El presidente de la empresa distribuidora señaló que ayer el precio al público ya estaba a $450, cuando su precio por lo general es de $300. Pero sostuvo que el precio tiende al alza.

“Eso podría irse fácilmente a mucho más del doble. Podríamos estar viendo huevos a más de $600. El huevo puede llegar a precio de $700 al consumidor final”, indicó Montoya.

Pero no solo las empresas del sector avícola se ve afectada, de acuerdo con el empresario, el sector que los abastece de las bandejas para empacar el producto también ha tenido problemas, lo cual causa que los huevos no puedan ser almacenados para mantenerlos en buenas condiciones.

“Hoy se nos acabó el inventario de las bandejas, no tenemos donde empacarlos porque hay una compañía que produce 80% de las bandejas en Colombia y no puede pasar. Si no hay cómo empacar el huevo, solamente queda botarlos porque no hay dónde almacenarlos. Además, venimos con una presión gigantesca del alza de materias primas en el mundo. Eso hace que tengamos incrementos de precios, de solamente materia prima de 50% y después de desabastecimiento de 30% por tener el paro”, afirmó el encargado de la empresa de huevos.

De igual manera, habló de la lucha que libran los empresarios para liberarse de la crisis que desató las restricciones tras la pandemia por el covid-19 en el país, pues para Montoya es evidente que enviar a las personas a la casa bajó notablemente las ventas de huevo en el país, además que muchas personas perdieron su trabajo y las compras de uno de los productos más consumido por los colombianos no ha sido del mismo modo.

“Cuando tú mandas a alguien para la casa por toque de queda, automáticamente en grandes superficies y en tiendas la compra se baja. Hoteles, restaurantes, casinos se cierran y son sitios importantes donde se vende, no solamente el huevo, sino también el pollo”, destacó en la entrevista.

Ante la crisis desatada por las protestas, el gremio ha solicitado al gobierno nacional que de caminos para la apertura de corredores humanitarios que puedan abastecer las zonas que se han visto afectadas por el desabastecimiento y así, de paso, poder vender los productos necesarios en la canasta familiar, entre ellos el huevo y pollo.

SEGUIR LEYENDO