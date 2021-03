Capturaron a la madre de la bebé Sara Sofía Galván cuya extraña desaparición investigan las autoridades

De la bebé de 23 meses Sara Sofía Galván no se sabe nada desde el 28 de enero. Autoridades solicitan a la ciudadanía brindar información si han visto a la menor. Foto: Policía de Bogotá

En la madrugada de este jueves 18 de marzo fue capturada la madre de la bebé de 23 meses Sara Sofía Galván, de quien no se sabe nada desde el pasado 28 de enero, luego de que su tía, quien tenía su custodia, se la entregara a la progenitora.

En la Fiscalía General de la Nación informaron que la mujer fue detenida junto con su compañero sentimental permanente y en las próximas horas les realizarán la audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías donde tendrán que responder por el delito de desaparición forzada.

La pequeña Sara Sofía Galván le fue entregada en el sur de Bogotá a su mamá el pasado 15 de enero, para que pasaran unos días juntas tras las festividades de diciembre, sin embargo, desde el 28 de ese mismo mes la tía no volvió a tener noticias de la menor.

Sobre esta desaparición las autoridades manejan dos hipótesis: su muerte y el posterior lanzamiento de su cuerpo al río Tunjuelo, en el sur de Bogotá; y la de que fue víctima de tráfico de menores.

Para esta investigación, según informó el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, se conformó un grupo investigativo entre el Gaula, el CTI y la Sijín para poder encontrar a la menor.

Según la primera versión de la mujer capturada, la bebé murió repentinamente y por miedo la lanzó al río Tunjuelo.

“Yo enfrento a mi hermana, me voy hasta el sitio donde está, le pregunto por la niña y ella manifiesta lo mismo. Que le dieron comida, la pusieron a dormir, que cuando fueron a ver la niña y ya no respiraba. Que cogieron a la niña, la envolvieron en una cobija, la metieron en una bolsa negra y la arrojaron al caño de Tunjuelo. No solamente a mí me lo dice, se lo dice al investigador del CTI”, contó en la emisora Blu Radio Xiomara Galván, tía de la menor.

Pero en la misma emisora indicaron que la madre de la bebé cambió su versión y habría indicado que se la regaló a una mujer que se movilizaba en un carro rojo, porque aseguraba que no tenía como mantenerla.

En el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá City T.V., la tía de Sara Sofía también se refirió sobre esa versión sobre la entrega de la niña a una desconocida.

“Que una señora en el sector de Patio Bonito se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado”, aseguró Xiomara Galván.

Pero lo que no cuadra en esa hipótesis es que precisamente la menor estaba bajo custodia de su tía porque ella tenía los recursos para mantenerla y de hecho el descuido de su hermana fue la principal razón de hacerse cargo de la bebé.

A estas versiones se suma la de un excompañero sentimental de la madre de la pequeña, quien sostuvo que la menor fue víctima de tráfico de menores y proporcionó unas grabaciones a la Fiscalía en las que la mujer reconoce que entregó a la pequeña a una persona desconocida, según informaron en Citynoticias.

“Diga la verdad, usted qué hizo con la niña. Yo le grabé unos audios a ella que ya están en poder de la Fiscalía, donde ella me decía siempre que la niña la regalaba”, dijo en el informativo local, Nilson Díaz, el supuesto excompañero de la mujer.

Ayúdenos a encontrar a Sara Sofia, línea única para atención de este caso👇🏼 pic.twitter.com/ujblqBPMoU — Mayor General Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) March 17, 2021

El hombre aseguró que no cree que la bebé esté muerta: “Yo sé que la niña está viva, tengo una corazonada fuerte de que la niña está viva porque es muy difícil que una mamá haga eso”.

Entre tanto el grupo interinstitucional sigue en las labores de búsqueda de la pequeña en el río Tunjuelo, aunque en la Policía esperan mejores noticias sobre el destino que tuvo la bebé.

“Esperamos que la encontremos con vida, ese es nuestro mayor anhelo, pero hasta que no lo resolvamos no vamos a parar la búsqueda”, afirmó en Citynoticias el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía facilitar información que les permita dar con la bebé en la línea 3057477806.