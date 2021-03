Así es la vida de ‘Natacha’, la perra que se hizo viral por manejar una motocicleta en Envigado, Antioquia

A finales de febrero de 2021 se volvió tendencia un video en el se ve a un ciudadano manejando una motocicleta junto a su mascota en la Avenida Regional Sur en Envigado, Antioquia.

El hombre que protagoniza la escena fue identificado como Sebastián Mejía y es quien cuida de ‘Natacha’, la perra de raza pitbull que aparece en la grabación hecha desde un automóvil por un ciudadano que registró la maniobra desde su teléfono móvil.

Con elementos de protección como gafas y una chaqueta, el animal sale en las imágenes sosteniendo con sus dos patas delanteras el manubrio de una moto de bajo cilindraje.

A continuación el video de 50 segundos en donde Natacha controla el vehículo en una vía recta del Valle de Aburrá:

Teniendo en cuenta que el video se hizo tendencia en cuestión de horas, el caso fue reportado ante la Secretaría de Movilidad de Envigado, puesto que consideraron que fue una irresponsabilidad vial del conductor, a quien además se le ve fumando mientras el manubrio lo sostiene la perra.

Desde las autoridades de tránsito de Envigado señalaron que están tras la búsqueda de Sebastián para imponerle una sanción ejemplar individual por maniobrar de manera peligrosa y poner en riesgo la vida de los demás actores viales, así como de la perra.

Sin embargo, en su defensa, Sebastián Mejía, dueño de la motocicleta y cuidador de ‘Natacha’, dijo que la perra está completamente entrenada para ese tipo de maniobras. Según él, desde hace siete años cuando la perra tenía tan solo cuatro meses de nacida, empezó a montar en motocicleta.

De acuerdo con información publicada por la emisora RCN Radio, el hombre de 29 años vive en Sabaneta, Antioquia, y se dirigía a Medellín con ‘Natacha’ para hacer una visita en el momento en que fue grabado el video. Sobre su responsabilidad al volante con la mascota, esto declaró a la emisora radial:

Yo he estado saliendo con la perrita normalmente y no me han dicho nada. Me asesoré y me dijeron que si un agente no ve le suelte la moto a la perrita como en el video, no tengo problemas