Fundación capacitará comunidades indígenas para producir cine

Esta fundación ha trabajado en diferentes comunidades indígenas de Centro América y Latinoamérica.-Cortesía If Not Us Then Who?

La propuesta de la fundación ¿If Not Us Then Who? se basa en formar indígenas para que puedan crear contenido audiovisual y desempeñen los papeles de productor y director de cine. Esto se da para que desde el interior de las comunidades se pueda contar y materializar sus tradiciones y su patrimonio cultural, las problemáticas sociales y las tradiciones dentro de este hábitat, la selva, reconocido por su biodiversidad.

Paul Redman, director de la ONG, informó por medio de un comunicado que: “Cuando un joven comunicador toma una cámara y se apunta a sí mismo, a sus mayores, a su cultura y a su mundo natural es cuando podemos comenzar a comprender su conciencia. El espectador ve lo que significa estar todavía conectado a la tierra, seguir viéndonos a nosotros mismos como naturaleza. Apuntar una cámara requiere que plantees preguntas y las preguntas son el corazón de la comprensión, el combustible para el compromiso y el camino para conectar con quienes somos”.

Luego de trabajar en los bosques tropicales con los indígenas de Guatemala y los indígenas Emberá del pacífico panameño, ¿If Not Us Then? se adentrará en las selvas colombianas para resaltar las culturas del país. Esta organización cuenta con un plan de profesionalización en el que no se agredan las tradiciones.

Dentro de su plan está incluido hablar y mostrar las problemáticas de la deforestación y las soluciones de las comunidades, y, de esta manera, presionar a los Gobiernos para que cumplan sus compromisos en la lucha contra el cambio climático.

Para este año la organización le apuesta al programa de profesionalización para Cineastas Emergentes, donde se contará con un estímulo para los nuevos talentos en los lugares más apartados y este proyecto estará financiado por Climate and Land Use Alliance.

“Es muy importante que cineastas en las comunidades puedan construir su propio camino para contar sus historias y cambiar las narrativas acerca de los pueblos indígenas y comunidades locales a través de su propia lente. El objetivo de este programa es que estos cineastas tengan las capacidades y las alianzas para hacer sus historias llegar al público que merecen tener - un público que realmente necesita escuchar estas historias”, afirmó Jaye Iona, coordinadora de la red de cineastas jóvenes y co-coordinadora del programa de profesionalización, en el comunicado emitido por la institución.

Para poder participar en esta convocatoria habrá plazo hasta el 22 de febrero, para que los jóvenes realizadores de las comunidades indígenas de la región amazónica de Colombia, Brasil y Ecuador pueden postularse para participar en el programa que durará un año y donde aprenderán el proceso de realización de una película desde el desarrollo de la idea, pasando por la consecución de recursos, hasta la postproducción.

El programa, que por primera vez se hará de manera completamente virtual por la pandemia del COVID-19, y contará con material de aprendizaje en español, portugués o inglés. “Con If Not Us Then Who aprendí mucho en el tema de videos para poder ayudar a mi comunidad; ellos fueron mi guía. Jaye fue mi maestra. Hasta la fecha sigo apoyando a mi organización y a algunos compañeros de Panamá y Guatemala en temas audiovisuales”, concluyó el comunicado.