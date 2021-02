‘La Liendra’ ya tuvo su primer accidente en la lujosa motocicleta que adquirió hace algunos días

Foto de redes sociales.

La dicha de estrenar moto no le duró mucho a ‘La Liendra’, pues en horas de la tarde de este martes 9 de febrero, empezó a circular un video en las redes sociales donde el ‘influencer’ relató cómo tuvo su primera caída en la lujosa motocicleta.

En las imágenes, aparece el creador de contenido con uno de los espejos de la moto en las manos, y relata el momento incómodo que vivió en pleno centro comercial de Medellín junto a su novia, Dani Duke, quien lo acompañaba.

“Ya me caí, y para más pena y vergüenza no me caí solo, me caí con Daniela (Duke, su novia) . Y para rematar, me caí en el centro comercial El Tesoro. No fui capaz de parar la moto yo solo. La paré y cuando la paré, la moto estaba acelerada, arrancó sola y se estrelló dos veces”, contó el joven.

“Por eso, algunos amigos me dicen ‘La liendra del ocho’, porque a mi me pasan unas cosas…”, concluyó bromeando, como es de costumbre.

El golpe que se dio la moto contra el piso hizo que uno de los retrovisores se cayera, y que otras partes de la moto quedaran raspadas. Sin embargo, no fue nada grave ya que se trató de una caída por perder el equilibrio del vehículo luego de frenar al frente de un centro comercial en Medellín.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, el youtuber presumió en sus redes sociales la costosa moto Ducati que compró. El joven se tomó un par de fotos junto a ella y escribió: “Ya soñé mucho. Ahora voy a hacer todo realidad. Bienvenida a la familia”.

De inmediato, varios seguidores y amigos se manifestaron y lo felicitaron por su nueva adquisición. “Lléveme a dar una vuelta”, “Buena parcero, felicidades y que la disfrute”, “Los sueños se cumplen, disfrútela”, “Está muy bonita, pero tenga mucho cuidado”.

Otro de los que reaccionó con la nueva adquisición del youtuber fue Mateo Carvajal. En un video en Instagram durante la dinámica de preguntas y respuestas, el ex de Melina Ramírez, expresó que no sale a ‘rodar’ en la moto con ‘La Liendra’ por su apariencia.

“Vi que La Liendra estaba estrenando moto, una chimba, pero si uno lo ve por la calle uno dice: ‘o se la robó o me va a atracar’”, expresó el ganador del Desafío Súper Humanos en 2017.

El comentario desató diversas reacciones entre los usuarios de la red social. Muchos lo han tomado como una broma, ya que Mateo y ‘La Liendra’ son muy amigos.

“No veo fallas en su lógica”, “se tenía que decir y se dijo”, son algunos de los comentarios.

