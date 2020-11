“¡Sobrevalorados! juegan en equipos chicos”: Carlos Antonio Vélez no salvó a nadie en su análisis de Colombia vs. Uruguay

El periodista aseguró que mientras los uruguayos juegan en equipos top, los colombianos juegan en equipos 'chicos'.

El reconocido comentarista colombiano Carlos Antonio Vélez se mostró bastante crítico con los jugadores de la selección Colombia, tras la derrota 3-0 ante Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El periodista dijo que Carlos Queiroz falló en la elección de los jugadores y que mientras los ‘charrúas’ juegan en equipos top, los colombianos son “jugadores de equipos chicos”.

“Derrota escandalosa y no se salva nadie.Los 2 primeros goles fueron perdidas saliendo o en conducción exagerada además sin ninguna rebeldía.Nos pasaron por encima.Ellos tienen muchos jugadores TOP mientras los nuestros juegan en equipos chicos salvo Cuadrado.Sobrevalorados!!!”, trinó el periodista.

El analista deportivo instó al entrenador portugués a asumir su rol de líder en la selección y pidió que no sean alineados los jugadores que no cumplan tanto en ataque como en defensa . Además, Vélez, en el programa La Polémica de Win Sport, insinuó que hay personas al interior del cuerpo técnico hay personas que están entorpeciendo el trabajo de Queiroz.

Críticas de Carlos Antonio Vélez al partido de la selección Colombia.

En este mismo espacio televisivo arremetió contra Yerry Mina, de quien aseguró que lo mejor del partido fue hacerse expulsar, y contra Luis Fernando Muriel, “No sé qué méritos ha hecho Muriel para que esté por encima de todos y lo pongan en partidos en los que no tiene que jugar. Ni la agarró. Necesita uno ser de Júpiter para no enterarse que Yerry Mina es un peligro, lo único bueno que hizo es hacerse expulsar porque así no jugará el partido en Ecuador ”.

Otro de de los periodistas que a través de las redes sociales expresó su inconformismo fue Iván Mejía, que tuiteó: “ Mina en el mismo nivel del Everton. Que siga organizando el bailecito . Afortunadamente se terminó esta tortura, hacía mucho rato no se jugaba tan mal”.

El exintegrante del Pulso del Fútbol en pasados partidos había criticado duramente las convocatorias de Carlos Queiroz, “No hay quien meta un pase gol; confunden intensidad con vértigo; arrancan por las bandas y terminan en un embudo por el medio ; falta pausa y talento. Miro alrededor y pienso en Teo”. Aquella vez enfrentó a Perú en un partido amistoso ganado 1-0.

Trino del periodista deportivo Iván Mejía.

Muchos de los seguidores del analista avalaron el comentario y aprovecharon para sumar en la lista de jugadores con bajo rendimiento a James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y a Matheus Uribe.

Colombia firmó este viernes 13 de noviembre su peor derrota como local en las eliminatorias al mundial desde que juega en el Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Queiroz mostraron su peor faceta como seleccionado nacional al perder 0-3 contra la selección de Uruguay.

El partido empezó lento, pero un error de Yerry Mina puso al equipo charrúa adelante en el marcador; mostrando así el ritmo del partido y la tragedia que se escribiría más adelante.

El defensa del Everton entregó a Lerma una pelota en una zona peligrosa; comprometiendo al jugador y dejando que Cavani estuviera mano a mano con Ospina.

El tanto mermó las aspiraciones de Colombia y aunque Queiroz insistió en cambiar el curso, no funcionó el cambio de Barrios por Luis Díaz.

El de Porto fue el único que mostró una buena cara en la desastrosa tarde de la Tricolor. Desde Muriel, pasando por Zapata y terminando en James, Colombia jugó su peor tarde en mucho tiempo.

Fue el segundo tiempo el que terminó de sepultar a los dirigidos por Carlos Quiroz, pues después de solo diez minutos de iniciar la segunda parte del encuentro, James Rodríguez, quien jugaba en una zona que no le es familiar, perdió la pelota contra Cavani, que habilitó a Bentancur, uien se encontró con Jeison Murillo.

De inmediato el árbitro señaló punto de penal y Suárez puso el segundo clavo para enterrar las ilusiones del combinado Tricolor. En el minuto 73, Núñez disparó un misil con su pierna derecha para batir a Ospina, que no tuvo nada que hacer.

Ahora es el turno de Queiroz para cambiar el rumbo de cara al próximo partido de la Selección Colombia, ante un Ecuador que no es para nada fácil.

El equipo del Maestro Tabárez, que salió a jugar con su tradicional 4-4-2 pudo lograr por primera vez una victoria en el Metropolitano, pues la última vez que el equipo celeste ganó por eliminatorias en Colombia, el partido se disputó en Bogotá.

