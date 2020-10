El curioso precio de venta del avión de Diego Cadena y la duda sobre si lo usaron los narcos

Instagram de Diego Cadena / Los Danieles

$460.000 dólares, cerca de $1.800 millones es el precio de venta del avión del exabogado del exsenador Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena. El periodista Daniel Coronell publicó este domingo, en su medio 'Los Danieles’, detalles que involucran a ese avión con el abogado. Asegura que es un Beechcraft 400 de dos turbinas producido en el año 2000 y que la matrícula N119TC fue otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (AFA) a la corporación World Class Jet, de Delaware. Su precio de venta estaría muy por debajo del valor comercial, en comparación con modelos de la misma marca.

Cortesía: Los Danieles, columna “Aterrizado”, Daniel Coronell

Actualmente, los asientos están desgastados y cubiertos por forros “que recuerdan a más de una buseta bogotana”, reseña el periodista. Según el mismo Cadena, que en palabras de Coronell ejerce más bien como visitante de cárceles en busca de cartas, videos y testimonios favorables para sus causas, viajó en la aeronave para uso personal en Colombia y el exterior.

El funcionario de inmigración Jonathan Rausch fue acusado en un tribunal de Georgetown de alterar información para registrar el arribo de los tripulantes de dicho avión a Panamá en un vuelo comercial de Copa Airlines. El avión pidió aterrizar de emergencia, por falta de combustible, en Georgetown, Guyana. En el plan de vuelo no estaba registrados los nombres de Juan Carlos Maquilón, Andrés Dacosta y Carlos Andrés Montalvo, de nacionalidad colombiana.

Se abrió una investigación contra Rausch, pero a los ocupantes se les permitió salir del país con rumbo a la Florida, Estados Unidos, según indica la Aeronáutica Civil de Colombia. También señala que partieron de Cali. Cadena aseguró que su hermano, Álvaro Cadena, prestó el avión y que ninguno de los ocupantes tenía antecedentes.

Pero las afirmaciones de Cadena se vinieron al piso cuando el Tribunal Superior de Justicia de Brasil publicó un documento en el que asegura que Carlos Andrés Montalvo hace parte de una supuesta red criminal “que tiene el propósito de almacenar y exportar drogas, principalmente en Europa y África”, explica Coronell, quien se apoyó en Gerardo Reyes, avezado periodista de investigación que también trabaja en Univisión.

Coronell cita fragmentos de varias interceptaciones legales efectuadas por el CTI de la Fiscalía, en las que Cadena habla de un avión incautado. Su interlocutor sería un exagente federal de Estados Unidos:

–Si ellos allá te molestan, lo que nosotros podríamos decir es que, mira, ellos son clientes. Sí, me fui en el avión, pero es que son clientes, son clientes míos. Me necesitaban entrevistar para ver si me quieren contratar, si quieren negocio, asegura el exagente.

–Ok. Y yo tengo las fechas en que me dieron las fotos y todo, todo lo tengo registrado… entonces ahí lo tengo en mi teléfono, lo puedo enseñar, ¿cierto? Mire, aquí está la foto de las personas. Me pidieron que averiguara si tenían problemas, o ¿no hago eso?, pregunta Cadena.

–No, sí. Si te paran allá en Miami no más diles: no mira, me fui de, de… Si tienes manera de borrar eso del teléfono antes de que te vayas, mejor, afirma el exgante.

En este punto, Coronell deja abierta la posibilidad de que Estados Unidos tenga interés en averiguar sobre el historial de la aeronave y sus propietarios. Sobre el precio del avión, dos informaciones de Caracol Radio y de El Tiempo lo sitúan en 8 millones de dólares y 25 mil millones de pesos, hace varios meses. Un valor efectivamente muy superior al que encontró la columna de Coronell.

¿Quién es Diego Cadena?

Cadena ha sido defensor de narcotraficantes como alias Don Diego, alias Comba, alias Diego Rastrojo, Víctor Patiño Fomeque y alias Gordo Lindo, delincuentes del Valle del Cauca a quienes les gestionó arreglos con la justicia de Estados Unidos.

En 2019 creo un bufete de abogados, Cadena y asociados Law Office, con sedes en Bogotá, Cali, Medellín, Nueva York, Miami, Washington, Madrid, Valencia y Panamá.

Actualmente, cumple tres meses en casa por cárcel en su finca en el Valle del Cauca. El próximo 29 de octubre, por videoconferencia, se llevará a cabo la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El encargado de dirigir la audiencia será el fiscal Daniel Hernández quien ya presentó el documento oficial con la síntesis del caso y sus argumentos. Según la Fiscalía, Cadena cometió los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, ambos como autor material. Dos exparamilitares están involucrados: Carlos Enrique Vélez, preso en la cárcel de Palmira y a quien Cadena le ofreció $200 millones y Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota, a quien Cadena le ofreció asesorías jurídicas para entrar a la jurisdicción de la JEP.

A cambio de estos beneficios, la Fiscalía asegura que el exabogado pedía rendir falsas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia para favorecer a Uribe Vélez e incriminar al senador Iván Cepeda. Cadena se declaró inocente y rechazó los cargos.

Según la revista Semana, Cadena le entregó dinero a Uribe Vélez para darle un auxilio humanitario “y para cubrir algunos gastos en los que incurriría el testigo al contactar a otros eventuales declarantes”. Pero, Uribe Vélez asegura no haber recibido dicho dinero.