¿Quién es la mujer que reemplazó a Uribe en el Senado y quiere acabar con la JEP?

Tras la renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado, por la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en su contra, la curul fue ocupada por una poco conocida política nortesantandereana llamada Milla Patricia Romero Soto, quién, en las pasadas elecciones legislativas no alcanzó a entrar en la lista de los 19 senadores del Centro Democrático que alcanzaron curul. Romero, quien obtuvo 26.901 votos y le faltaron 93 para ser elegida, reemplaza al expresidente Uribe, quien obtuvo más de un millón y medio de sufragios, convirtiéndose en el más votado en las elecciones parlamentarias.

Oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, la ahora congresista es ingeniera civil de la Universidad Francisco de Paula Santander y cuenta con una especialización en gestión ambiental y un diplomado en gerencia pública. Es miembro del partido Centro Democrático desde su creación, en febrero de 2014, y también es jefe de la colectividad de su departamento.

Romero Soto llega al Congreso por segunda vez después de haber reemplazado, de agosto a diciembre de 2018, a la senadora Ruby Chaguï, quien se encontraba en licencia de maternidad.

También fue candidata a la Gobernación de Norte de Santander en 2015, pero solo obtuvo 222 votos, quedando de tercera. En marzo de 2020 fue asignada por el presidente Duque como subgerente de Regiones del Fondo de Adaptación.

En el aspecto laboral, la cucuteña ha trabajado como asesora del Corpes Centro Oriente en el área de saneamiento básico y agua potable para departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Huila. También fue jefe de vías en la Secretaría de Obras Públicas de Cúcuta y directora de Indenorte (el instituto de deporte de Norte de Santander), donde creó escuelas de formación deportivas con financiación de la Unión Europea, afirma El Tiempo.

También fue coordinadora del Pacto por la Infancia en la Gobernación de Santander.

La senadora también es noticia porque presentó un proyecto de acto legislativo, previamente anunciado por el expresidente Uribe tras recuperar su libertad, con el fin de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que según Romero Soto, no ha cumplido en sus tres pilares planteados en los acuerdos de paz: verdad, justicia, reparación y no repetición, porque no ha logrado, pone como ejemplo, que los exintegrantes de las Farc hayan aceptado que hubo niños reclutados forzosamente en sus filas; además, la ahora senadora negó que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado haya sido perpetrado por esa guerrilla porque, asegura, hay “suficiente material probatorio que demuestra lo contrario”.

Por el lado de la justicia, Romero Soto dijo que “las víctimas no han recibido ni el 0,2%” de esta y recordó la decisión del tribunal frente al caso de alias Jesús Santrich. Finalmente,en el tema de la no repetición, sostiene que hay cifras que “demuestran que van más de 7.000 reincidentes, mal llamados disidencias de Farc”.

“A esto se le suma que (la JEP) tiene un presupuesto de 300.000 millones [de pesos] para su funcionamiento. Con esto podríamos darle a dos millones de familias colombianas un mes de Ingreso Solidario”, aseveró la senadora uribista.