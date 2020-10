Dura carta de Francisco Santos al exdelegado especial de Estados Unidos para los acuerdos de paz Bernard Aronson

Francisco Santos, embajador de Colombia en EEUU

Francisco Santos aseveró en la carta que es “lamentable y desconcertante que actores respetables y líderes de la política internacional resulten, en la práctica, instrumentalizados por opositores del presidente Duque”.

Las declaraciones ofrecidas por el embajador Santos, responden a las explicaciones presentadas por Bernard Aronson en diferentes entrevistas a medios colombianos, en las que fue enfático al mencionar que el acuerdo no se está implementando satisfactoriamente en el país y esto le impide a Colombia disfrutar de estos beneficios.

Por lo que el embajador en Washington le contestó que “el Gobierno del presidente Iván Duque no tiene ninguna razón para dudar de su buena fe al plantear las afirmaciones publicadas. No obstante, sí debe aclarar que sus planteamientos ignoran de manera dramática la realidad sobre nuestra convicción de avanzar en el cumplimiento de los compromisos pactados a través de la política de Paz con legalidad”.

A su vez se refirió que “los avances hablan por sí mismos. De ahí que, en nombre de mi país, me permito extenderle una invitación a revisar, por lo menos, el índice de los informes que se dan a conocer mensualmente en el sitio web portalparalapaz.gov.co”.

Esta carta replica las afirmaciones de Aronson ante medios como El Espectador en las que mencionó que el Gobierno actual dedicó su primer año a “tratar de bloquear y deshacer la Jurisdicción Especial para la paz (JEP)” lo que le hace difícil de creer al exdelegado de Obama “en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz y en que se tiene una verdadera voluntad para implementarlo. El Acuerdo no está siendo implementado satisfactoriamente”.

Por su parte, Santos también se refirió en la carta, que dos años después de la firma del acuerdo “100 mil familias se encuentran firmemente comprometidas con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, las víctimas permanecen en el centro de atención de todas las instituciones del Estado y se adelantan cientos de obras para proveer bienes y servicios públicos en las regiones históricamente más afectadas por la violencia y la pobreza”.

También mencionó que “cerca de 13.000 excombatientes se mantienen en la legalidad”, hecho que Aronson ha reconocido como uno de los aciertos en el cumplimiento de los acuerdos.

A su vez, Santos manifestó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “recibe cada tres meses un informe presentado por el secretario general con fundamento en la información aportada por la Misión de Verificación”, y que de manera reiterada los miembros del Consejo han manifestado su apoyo a los esfuerzos de las autoridades que de igual manera han hecho “reconocimientos expresos a los avances logrados hasta el momento”.

Declaraciones que contrastó Aronson cuando aseguró en la entrevista a El Espectador que la ONU le ha llamado la atención al Gobierno de Duque debido a que “las masacres continúan” en el país y no existen excusas para que esto se siga presentando.

Por otra parte, el embajador Francisco Santos mencionó que seguirá trabajando sin descanso por asegurar que los habitantes del país en todo el territorio nacional cuenten con “garantías para su seguridad física, y acceso a oportunidades de mayor progreso y bienestar”. Y que “restarle credibilidad a este empeño, a partir de juicios de valor que, francamente, ignoran la realidad, no solo dificulta dichos esfuerzos, sino que desmotiva a quienes los lideran”.

Afirmaciones que confrontan lo afirmado por Aronson ante el medio donde dijo que “es muy fácil sentarse a solas en un cuarto a criticar lo pactado y fingir que se puede crear un documento perfecto, pero eso no existe (…) Este Acuerdo de Paz debería ser visto como un éxito para su país, y eso no significa que los colombianos no puedan seguir teniendo diferentes opiniones sobre el mismo, pero ser simplemente un crítico sin proponer alternativas no es constructivo”.

Por último, Francisco Santos puntualizó que tanto el país como él están abiertos a mantener un diálogo franco y directo que permita responder a las inquietudes de Aronson a partir de datos comprobables “aquellos que sin duda no fueron puestos a su disposición al momento de preparar sus entrevistas”.