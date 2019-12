Sin embargo, dos horas después, a las 4 am hora local, desvelado, se explayó más. Publicó un texto dedicado a su progenitor junto a dos fotografías en la que se lo puede ver junto a sus padres -Pablo y María Victoria- y su hermana Manuela. “Papá, ¡hoy estarías cumpliendo 70 años! Crecí en una cultura que reza: Honrarás a su Padre y a tu Madre. Me criaste con Amor y Valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer. No vine a este mundo a ser tu juez, sólo soy parte de tus afectos más importantes. Sólo Dios puede juzgarte, pues muy pocos están libres de Pecados. Te debo respeto a ti al igual que a tus Víctimas. ¡Un fuerte abrazo en este día! Con amor, tu hijo Juan Pablo”.