Un nuevo paso en la exploración espacial: Europa prepara su primera misión comercial tripulada

Inspiration 4, la primera misión espacial de SpaceX con tripulación completamente civil, marca un hito en la historia de la exploración espacial en septiembre de 2021.

(Desde NASA - Centro Espacial Kennedy) No cabe duda de que estamos viviendo una segunda era dorada de exploración espacial. Con la Luna y Marte como destinos obligados para la NASA, la Agencia Espacial Europea y ahora China, se suman además los desarrollos de empresas privadas, más nuevas misiones interplanetarias y telescopios espaciales que nos dan casi a diario nuevas perspectivas sobre el origen mismo del Universo.

Pero en momentos en que el hombre se prepara para volver a la Luna y para quedarse, hay otra actividad que está comenzando a vivir una verdadera transformación: el acceso tripulado al espacio, y más precisamente a ‘LEO’ (Low Earth Orbit), o la Órbita Baja de la Tierra.

Una actividad que estaba exclusivamente reservada para las agencias gubernamentales de las principales potencias espaciales, como los Estados Unidos, Rusia o China, comienza ahora a abrirse al sector privado, permitiendo que cada vez más gente pueda tener la oportunidad de llegar a órbita. SpaceX es uno de los grandes protagonistas de este cambio.

El éxito de su cohete Falcon 9 y de su cápsula tripulada Dragon, ambos con capacidad de ser reutilizados, han permitido bajar los costos de lanzamiento y del precio por kg al espacio, dando pie a que empresas privadas miren con otros ojos la posibilidad de crear no solo un potencial nuevo negocio, sino también la chance de contribuir de una forma trascendente con la exploración espacial.

Inspiration 4 fue la primera misión espacial de SpaceX con una tripulación formada completamente por civiles. Fue lanzada en septiembre de 2021.

Nació cuando Jared Isaacman, un exitoso empresario que además es un reconocido piloto de aviones caza y cuenta con su propia academia de pilotos, se acercó a Elon Musk para tratar de contratar a SpaceX para su propia misión en una cápsula Dragon.

Izq a derecha: Marcus Wandt, Michael Lopez - Alegría, Walter Villadei y Alper Gezeravc

Esa intención se convirtió en realidad cuando despegó desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy (16 de septiembre de 2021) y se convirtió en la primera misión 100% comercial de la historia. Inspiration 4 está compuesto por cuatro integrantes que no solo iban al espacio por primera vez, sino que además no pertenecían a ninguna organización gubernamental y no eran ‘profesionales’ del espacio.

Y encima despegaban en un cohete y una cápsula diseñados por una empresa privada. Comenzaba una nueva era. La misión Inspiration 4 no tuvo un destino en particular, fue una misión ‘free flyer’, o de vuelo libre. La tripulación pasó dos días en órbita. Aunque sí realizaron algunos experimentos y mediciones sobre el cuerpo humano. El objetivo era demostrar que cuatro personas sin casi ninguna experiencia podían estar dos días en órbita, además claro, de recaudar fondos para el hospital Saint Judes, ícono de la lucha contra el cáncer infantil.

El éxito de Inspiration 4 alentó a Isaacman a contratar tres vuelos más a SpaceX, llamándolos ‘Polaris Program’. La primera de estas misiones Polaris tendrá lugar en 2024 y dos integrantes de la misión se aventurarán fuera de la cápsula Dragon para realizar lo que será la primera caminata espacial comercial de la historia.

Pero fue Axiom Space, basada en Houston, que aplicando un concepto similar, le dio a las misiones comerciales otro perfil. Liderada por Michael Suffredini, CEO y Co-Fundador, y con 10 años de experiencia como Director del Programa de Estaciones Espaciales de la NASA, dijo que Axiom Space está construyendo los módulos de la que será la primera estación espacial privada.

El éxito de Inspiration 4 impulsa el 'Polaris Program' de SpaceX, que incluirá la primera caminata espacial comercial en 2024, expandiendo las fronteras de la exploración espacial

Nada más, ni nada menos, que la sucesora de la propia Estación Espacial Internacional (ISS). Gracias a un acuerdo con la NASA, la idea es que Axiom Space vaya incorporando sus propios módulos a la actual Estación Espacial Internacional, para luego, al final de la vida útil de la actual Estación, el complejo de Axiom se desacople y quede en órbita. El plan de la NASA es finalizar los servicios de la ISS en 2030-2031, sacándola luego de órbita para que se desintegre en la atmósfera de la Tierra.

Axiom Space no solo está construyendo los módulos de su futura Estación, sino que además ha comenzado a enviar astronautas a la actual Estación Espacial. Y los hace a través de vuelos privados, también contratados a SpaceX.

Estos vuelos se podrían catalogar como turísticos, donde Axiom cobra una suma de dinero importante por cada asiento de las cápsulas Dragon. Lo primero que viene a la cabeza es pensar que solo los millonarios tendrán acceso al espacio.

La futura Estación Espacial de Axiom Space se integrará a la Estación Espacial Internacional, preparándose para tomar su lugar una vez que la ISS se retire (Axiom Space)

Axiom se declaró una empresa que quiere democratizar el acceso al espacio, dando oportunidades a países, universidades, gobiernos e instituciones de investigación, entre otros. La gran diferencia es que cada miembro de las misiones Axiom tiene que participar en una cantidad importante de experimentos en órbita. La tripulación va a la Estación Espacial a trabajar, no solo ayudando a los astronautas ‘oficiales’ de la NASA o la ESA, sino realizando los propios experimentos que la misión requiera, y hasta utilizando su propio cuerpo para realizarlos.

Y es justamente este velo de ‘misión turística’ el que muchas veces no permite percibir la verdadera importancia de estos vuelos a la Estación Espacial. Desde los albores del Programa Espacial en la década de los 60 hasta ahora, menos de 600 personas han logrado llegar al espacio, y para los científicos no solo es una muestra muy pequeña, sino que además carece de suficiente diversidad.

La gran mayoría han sido astronautas masculinos, blancos, y hasta cierto punto, provenientes casi todos del sector militar. El programa del Space Shuttle (Taxi Espacial), que comenzó en la década de los 80, permitió que mujeres y gente de color se sumen a las filas de la NASA, pero aún así la muestra era muy pequeña. Las misiones comerciales como las de Axiom esperan con brazos abiertos a personas de las más diversas nacionalidades y regiones geográficas se sumen a esta muestra, permitiendo que la misma tenga mucha mayor representatividad con ciencia accionable para en el futuro.

"Axiom Space combina turismo espacial con investigación científica, enviando astronautas a la ISS para participar en experimentos orbitales importantes AXIOM SPACE

“Estamos empezando una nueva era con estas misiones civiles, y aunque las primeras misiones sí tengan algunos millonarios a bordo, lo interesante es que no van a sacarse fotos y mirar por la ventana, sino que van a trabajar, quieren hacer investigación y regresarle a la comunidad el valor de poder estar ahí”, afirmó Emmanuel Urquieta, Chief Medical Officer, o Jefe Médico de TRISH, del Instituto Traslacional para la Salud Espacial.

TRISH ya ha logrado acuerdos para hacer investigación con nueve astronautas civiles, y aunque el número parezca irrisorio, es una cantidad que a una agencia espacial gubernamental le llevaría varios años acumular.

Mientras que TRISH lo logró en apenas seis meses. “Esto va a acelerar las investigaciones y permitirnos tomar decisiones médicas”, mencionó Urquieta. Uno de los principales objetivos de estas investigaciones es analizar el comportamiento del cuerpo humano en misiones de larga duración, sobre todo en momentos en que el hombre se apronta a volver a la Luna y luego a Marte, con misiones que pueden durar años. TRISH ha trabajado en las dos primeras misiones de Axiom, AX-1, AX-2 y también en Inspiration 4.

“Entre muchos de los estudios, estamos haciendo pruebas denominadas esenciales, donde se hace un estudio base a cada astronauta, midiendo desde parámetros oculares, biomédicos y sensoriomotores”, afirma Urquieta. Las misiones Ax-1 y Ax-2 ya han llevado a 8 civiles a la Estación Espacial, con estancias de aproximadamente dos semanas cada una, y AX-3 no será la excepción, permanecerá 14 días acoplada, pero con la característica de que sus cuatro tripulantes serán europeos. El lanzamiento está planeado para enero de 2024 desde el Centro Espacial Kennedy.

Axiom Space

AX-3 será la primera misión comercial tripulada totalmente europea

Comandada por el veterano nacido en España, Michael Lopez-Alegría, la misión llevará a además al primer astronauta de Turquía al espacio, a un sueco y a un italiano.

La Tripulación está conformada por el comandante Michael Lopez-Alegría (ESP-USA). Nacido en Madrid, Lopez-Alegría es un veterano de la NASA ya retirado, con cuatro misiones al espacio y comandante de la primera misión AX-1. Se desempaña ahora como Jefe de Astronautas de Axiom Space.

Contará con el Piloto Walter Villadei (ITA), coronel de la Fuerza Aérea Italiana, con sobrada experiencia en el programa espacial Italiano y cientos de horas en múltiples aviones de combate. Villadeli ha realizado entrenamientos en Moscú, en la Ciudad Estelar, y recientemente fue tripulante del vuelo sub-orbital de Virgin Galactic, Unity 23.

Hay dos Especialista de Misión: Aper Gezeravci (TUR), Piloto de la Fuerza Aérea Turca por más de 15 años, con experiencia en diversos aviones y Marcus Wandt (SUE), experimentado piloto con más de 20 años en la Fuerza Aérea Sueca. Se convertirá en el segundo sueco en llagar a la Estación Espacial Internacional.

Axiom Space se prepara para su tercera misión 100% civil, y con ello acrecienta su experiencia no solo con su propia fuerza de astronautas, sino también con la dinámica para trabajar y vivir en órbita, algo que necesita ir aceitando para cuando su propia estación espacial esté en órbita y los astronautas de la NASA pasen de ser anfitriones, a ser visitantes.