“Esta es una crisis que nos debería alarmar a todos”, dijo a The New York Times Helen Boucher, especialista el Centro Médico Tufts y miembro del Consejo Presidencial sobre la Lucha contra Bacterias Resistentes a los Antibióticos. “Uno nunca le diría a un paciente de cáncer: ‘¿Por qué no prueba con esta droga de la década de 1950, y si no funciona seguimos con una de los ’80s?’”, ironizó Kevin Outterson, director ejecutivo de CARB-X, una organización privada que gestiona dinero público para la investigación de la resistencia antimicrobiana. “Con los antibióticos lo hacemos”.