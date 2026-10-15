Bolivia reforma el sistema de tarifas eléctricas y establece ajustes mensuales según el dólar

Vista de una de las torres de alta tensión de la empresa boliviana Transportadora de Electricidad (TDE), en una fotografía de archivo. EFE/Transportadora de Electricidad

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El Gobierno de Bolivia emitió este miércoles un decreto que modifica el sistema de tarifas de la energía eléctrica y lo condiciona al tipo de cambio del dólar, el precio los combustibles y la inflación. Con esta norma se permite a las empresas distribuidoras regionales de energía ajustar el cálculo de los costos de generación, transmisión y distribución de electricidad.

La medida fue establecida en el Decreto Supremo 5750, aprobado el 13 de octubre, que modifica el Reglamento de Precios y Tarifas vigente desde 2001. Si bien el decreto no fija un porcentaje general de incremento, la nueva fórmula de cálculo puede generar variaciones en las tarifas actuales.

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El nuevo mecanismo incorpora tres indicadores: el promedio mensual tipo de cambio oficial determinado por el Banco Central de Bolivia (BCB), el precio de referencia del combustible utilizado por las unidades generadoras y el Índice de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llega a la casa de Gobierno en La Paz, Bolivia. 5 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El decreto supone el fin del esquema de actualización de tarifas vinculado a un tipo de cambio fijo, que estuvo vigente por casi 15 años hasta el 29 de junio pasado cuando se implementó un régimen flexible que supuso el aumento porcentual de más del 60%, y se da en un contexto de reformas en la política de subvención a los combustibles que también provocó un incremento en el precio.

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El diésel, cuyo precio hace un año era de 3,50 bolivianos (0,50 dólares) por litro, ya no cuenta con subvención estatal y tiene actualmente un precio base de 17,95 bolivianos (1,63 dólares), que además está sujeto a variaciones según las referencias internacionales del petróleo. La gasolina, en cambio, mantiene una subvención parcial al menos hasta fin de año.

Según la información que recogen los medios locales, la nueva metodología de cálculo para las tarifas eléctricas establece una comparación entre valores de referencia y precios vigentes para determinar las variaciones que se aplicarán a los componentes tarifarios. Los valores base del combustible se fijarán dos veces al año, tomando como referencia los precios del 25 de marzo y del 25 de septiembre para las actualizaciones previstas en mayo y noviembre, respectivamente.

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Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

Para el dólar, la fórmula utilizará promedios mensuales del tipo de cambio oficial registrados en periodos de referencia específicos. En el caso de la inflación, se tomarán los indicadores establecidos por el INE para cada ciclo de ajuste.

En medio de cuestionamientos sobre el posible alza de la tarifa eléctrica con el nuevo sistema de cálculo, el gobierno de Rodrigo Paz defendió el decreto como un mecanismo para evitar que haya variaciones y “suba abruptamente la tarifa eléctrica”, según explicó el vocero presidencial José Luis Gálvez.

Todos estos cambios -la liberación de la subvención, la flexibilización de la política cambiaria y los ajustes en el cálculo tarifario- son algunas de las medidas del gobierno para modificar el modelo económico heredado de las gestiones del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año), en un país que enfrenta una crisis económica marcada por la caída de su industria petrolera, el agotamiento de las reservas internacionales y falta de dólares, que han provocado dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles y han disparado los índices de inflación en los últimos años.

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