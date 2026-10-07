La Corte Suprema de Brasil postergó hasta después del balotaje la revisión de la condena de Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil resolvió analizar el recurso de Jair Bolsonaro después de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

Guardar

La Corte Suprema de Brasil decidió este miércoles que el recurso presentado por Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años y tres meses de prisión será analizado después de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que su hijo Flávio Bolsonaro enfrentará al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La definición evita que el máximo tribunal intervenga sobre la situación judicial del ex presidente durante una campaña electoral marcada por la disputa entre el heredero político del bolsonarismo y el líder del Partido de los Trabajadores.

El magistrado Kassio Nunes Marques, encargado de relatar el recurso, sostuvo que una resolución antes de los comicios podría tener consecuencias sobre el proceso electoral. Su despacho comunicó que el expediente será llevado al pleno de la Corte, aunque todavía no se estableció una fecha para el debate entre los 11 integrantes del tribunal.

PUBLICIDAD

La defensa de Bolsonaro presentó la semana pasada una revisión criminal de la sentencia. Los abogados buscan que la condena sea anulada y solicitaron además que la ejecución de la pena quede suspendida mientras el Supremo analiza los argumentos presentados.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las pruebas digitales utilizadas durante el juicio. Los abogados sostienen que hubo “diversas irregularidades” en la cadena de custodia de ese material y señalan que no fueron preservados los archivos originales extraídos del teléfono del ex mandatario. Según su planteo, esa ausencia impidió realizar una auditoría completa sobre la información utilizada como evidencia.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro disputará la presidencia contra Luiz Inácio Lula da Silva y prometió un indulto para su padre. (REUTERS/Adriano Machado)

La defensa también cuestiona la composición del órgano que juzgó al ex presidente. Sus abogados consideran que el proceso debía haber sido tratado por el pleno de la Corte Suprema y no por la Primera Sala, una cuestión que, según su interpretación, contradice las normas internas del máximo tribunal brasileño.

El pedido ocurre además en un momento de fuerte presión institucional sobre la Corte. La defensa intenta incorporar a sus argumentos las controversias que han alcanzado a algunos magistrados del tribunal, entre ellos Alexandre de Moraes, quien tuvo un papel central en la investigación y el proceso judicial contra Bolsonaro. Los abogados sostienen que este contexto refuerza la necesidad de revisar la validez del procedimiento y de las evidencias.

PUBLICIDAD

Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario por motivos de salud mientras cumple la pena dictada por la Corte por su participación en una trama destinada a impedir la continuidad del gobierno de Lula después de las elecciones de 2022. La sentencia estableció que el ex mandatario tuvo responsabilidad en los actos orientados a quebrar el orden democrático tras su derrota electoral.

La situación judicial de Bolsonaro se convirtió también en uno de los principales ejes de la campaña de su hijo. Flávio, que obtuvo el primer lugar en la primera vuelta y disputará la Presidencia con Lula, prometió que su padre tendrá un papel central en un eventual gobierno del Partido Liberal.

PUBLICIDAD

El equipo legal sostuvo que el juzgamiento correspondía al pleno del máximo tribunal y no a la Primera Sala. (REUTERS/Adriano Machado)

“Vamos a hacer el gobierno más increíble que hayan visto en sus vidas, con el presidente Bolsonaro a mi lado”, afirmó durante una reunión partidaria en Brasilia. El senador también anticipó que, si llega al Palacio del Planalto, buscará indultar a su padre.

Flávio dijo que pretende utilizar sus redes sociales para fijar los principales temas de cada jornada y confrontar directamente con Lula. “Eso es lo que quiero hacer con Lula: restregarle la verdad en la cara”, declaró.

La esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, también participa activamente en la campaña y llamó a reforzar la presencia del partido tanto en las redes sociales como en las calles. En uno de sus discursos, vinculó la elección con el futuro de su marido y con los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes.

PUBLICIDAD

La decisión de Nunes Marques deja, por ahora, la revisión de la condena fuera de la etapa decisiva de la elección. El Supremo deberá retomar el expediente después del balotaje, cuando ya se conozca quién gobernará Brasil durante el próximo período presidencial.