La viuda de Ronald Ojeda acusó a Manuel Monsalve de filtrar su ubicación en Chile al régimen de Nicolás Maduro

El cuerpo de Ronald Ojeda apareció dentro de una maleta enterrada en Santiago de Chile

Josmarghy Castillo, viuda del ex militar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado por un grupo que se hizo pasar por policías y cuyo cuerpo apareció el 1 de marzo de este año en una maleta enterrada en un campamento irregular en Santiago, presentará una querella en contra del defenestrado ex subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva acusado de violación a una subalterna en Capitán Yáber, la cárcel para delincuentes de “cuello y corbata”.

Así lo confirmó Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ojeda, quien explicó que tras el convenio de colaboración policial que firmó Monsalve en Caracas, el 18 de enero de este año, se habría entregado información sobre varios ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales en Chile, filtrando la ubicación del disidente del régimen de Nicolás Maduro y facilitando así su plagio.

Según detalló el jurista a Emol, la familia “siempre ha sostenido que pudo haber filtración o fuga de información en relación con el secreto que rodea el asilo que obtuvo Ronald Ojeda, que eso pudo haber sido usado para facilitar el lugar donde fue secuestrado y que permitió más tarde también que lo asesinaran”.

Dicha teoría se basa en un artículo publicado por el diario venezolano La Razón pocos días después del secuestro de Ojeda, el 21 de febrero, desde su departamento en la comuna santiaguina de Independencia, atendiendo a que dicho convenio incluyó la “actualización de los listados de prófugos de la justicia” y “antecedentes penales de blancos investigativos” de ambos países.

Tras su publicación, el reportaje fue calificado por Monsalve como “una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira”.

“El viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación, mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la PDI, reuniones que además también fueron públicas (...) Entonces permítame decirle lo absurdo de la teoría”.

Respecto a la condición de Ojeda en suelo chileno, Monsalve explicó que “Ojeda estaba en una situación migratoria particular, condición migratoria que dio este Gobierno y que tiene la firma de este subsecretario, así que yo pido por favor que en esto seamos súper responsables. Nuestra tarea en materia de personas que son perseguidas es proteger y para eso, yo he hecho uso de mis facultades y a quienes he considerado necesario, les he dado una condición de protección en el país”.

Maickel Villegas fue capturado en Costa Rica

Justicia chilena separa investigaciones

En paralelo, la justicia chilena decidió separar las dos investigaciones en curso a los imputados por el caso Ojeda, a saber, Maickel Villegas Rodríguez y Walter Rodríguez Pérez, ambos venezolanos.

Aunque este último aún se encuentra prófugo, su causa pasó del 3° al 11° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se investiga a “Los Piratas”, célula del Tren de Aragua de la que Rodríguez forma parte, según informó el Ministerio Público.

Sin embargo, dicha decisión no cayó bien en la defensa Maickel Villegas. Su abogada, Jeannette Cofré, sostuvo que la Fiscalía busca darle al asesinato de Ronald Ojeda un “cariz totalmente delictual como delito común” y no uno “claramente político”, recalcando que su representado es una víctima más del crimen, orquestado desde Venezuela. Por ello, criticó a la justicia por afectar el “debido proceso” y se alista a impugnar la resolución, según consignó BioBío Chile.

Cabe recordar que tras ser extraditado desde Costa Rica -desde donde presumiblemente huía hacia Estados Unidos-, Maickel Villegas quedó en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad en Santiago. Durante su audiencia de formalización, el fiscal Héctor Barros detalló la cronología de los hechos y el rol que cumplió Villegas junto al adolescente venezolano de iniciales A.D.C.R., quien ya fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio abreviado por su participación en el horrendo asesinato.

Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público mantiene su teoría de que el crimen de Ojeda tuvo motivaciones políticas, en esa oportunidad los persecutores no dieron a conocer detalles que puedan vincular este caso con el régimen de Nicolás Maduro.