Nicaragua reacciona molesta por el nuevo rechazo a sus candidatos para dirigir un organismo regional

Daniel Ortega busca alinear el SICA al bloque chino-ruso, según opositores nicaragüenses. En la imagen el canciller nicaragüense Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker. (Foto EFE/ Luis Eduardo Noriega A.)

La dictadura de Daniel Ortega amenazó con tomar “algunas medidas” luego que cuatro países de la región rechazaran la terna de candidatos que presentó Nicaragua el pasado 11 de noviembre para dirigir el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La terna nicaragüense estaba encabezada por el excanciller Denis Moncada Colindres y la completaban la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez, y la actual ministra de la Familia a Johana Vanessa Flores Jiménez.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el período 2022-2026, en el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

Este cargo, según el reglamento del organismo regional, debe elegirse por consenso y desde la renuncia de Vargas al menos nueve propuestas de Ortega han sido rechazados por no conseguir los votos del resto de países centroamericanos.

El canciller nicaragüense calificó de “irrespetuosa e impositiva” una nota conjunta enviada por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, en la que solicitan al régimen presentar nuevos candidatos para el cargo vacante.

“Ante esta insólita insubordinación de gobiernos y cancillerías que no responden al derecho que nos rige según la jurisprudencia de nuestro sistema, Nicaragua está considerando algunas medidas que oportunamente comunicaremos sobre el desacato en el que vergonzosamente han caído los países suscriptores de la nota que, además, niegan absoluta y demencialmente la facultad de nuestro país de designar a nuestros propios candidatos”, indica la respuesta de la cancillería nicaragüense.

Para este viernes, 29 de noviembre, estaba prevista la reunión la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se elegiría al nuevo secretario general del SICA, que por derecho de rotación le corresponde esta vez a Nicaragua.

Aunque no se menciona en la nota conjunta de los cuatro países de la región, fuentes del organismo aseguraron al diario La Prensa de Nicaragua, que “los argumentos para rechazar la terna están en que los candidatos propuestos no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 del Protocolo de Tegucigalpa, que señala que el secretario general debe tener ´reconocida vocación integracionista´, alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad. Además, el secretario no debe recibir instrucciones de ningún gobierno por estar únicamente al servicio del SICA”.

Denis Moncada, general en retiro, fue canciller de Nicaragua hasta septiembre pasado. (Foto EFE)

De origen militar, el general en retiro Denis Moncada Colindres fue destituido como Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua “por motivos de salud” en septiembre de 2024 después de ocupar ese puesto durante siete años.

Moncada fue reemplazado por Valdrack Jaentschke, quien antes era ministro asesor de la presidencia para políticas y asuntos internacionales y, a su vez, fue uno de los candidatos de Ortega rechazados para dirigir el SICA.

El canciller Jaentschke presentó al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema la nueva terna encabezada por Moncada, para escoger al secretario general del SICA.

“El excanciller de la República de Nicaragua, compañero general en retiro Denis Moncada Colindres ha tenido y tiene el reconocimiento de gobiernos, pueblos y países del Mundo, reconocimiento y respeto que no poder ser ignorados y/o negados por quienes suscriben esta absurda comunicación”, dice la nota de la Cancillería de Nicaragua.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.