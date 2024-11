El abogado de la denunciante del presidente Boric dio una errática entrevista que despertó sospechas

El abogado aseguró que "me metieron en esto y estoy funado por todos lados".

El abogado Jaime García Bozzo, ex pareja de la mujer que acusó al Presidente Gabriel Boric de robarle un pendrive con fotos íntimas 10 años atrás y subirlas a Internet, dio este miércoles una entrevista al matinal de CHV “Contigo en la mañana” en la que cayó en varias contradicciones, dejando un manto de dudas sobre la denuncia interpuesta.

Dubitativo y comiéndose las uñas, el también militante del partido de ultraderecha Republicanos, entre otras cosas, señaló que oficialmente solo es el asesor de la denunciante -quien lo acusó tiempo atrás de violencia intrafamiliar- y no su abogado; que ella nunca quiso que la denuncia se hiciera pública y que recién en la audiencia con el fiscal Cristian Crisosto supo que la querella por “difusión indebida de imágenes íntimas” iba dirigida al Mandatario y “a todos los que resulten responsables”. Finalmente, terminó pidiendo disculpas públicas al Presidente.

Aunque lo primero que hizo fue descartar que el partido en el que milita tuviera algo que ver con todo el asunto. “Yo no soy el denunciante. Esta denuncia nunca fue la intención hacerla pública, esto hasta el día de ayer era una denuncia que estaba con la intención que fuese privada (...) “Yo me entero de esto en la entrevista con la fiscal de Magallanes, antes no”, partió diciendo.

Errático, sostuvo que “no hablé en esa entrevista (con el fiscal) y, por mi calidad de abogado, estaba habilitado para estar en esa audiencia, pero no tengo calidad procesal de querellante ni de asesor. Ella estaba nerviosa y me pide que la acompañe, así yo me entero de esto”.

“No sé si esta denuncia va a prosperar o si va a avanzar, pero lo único que yo conozco es que luego de esta denuncia escrita se hace esta entrevista y yo no conozco más del caso”, agregó.

-¿Le quiere decir algo al Presidente?

-¿A título personal? Decirle que es complicado, sobre todo para él en su posición....y decirle que yo no tengo nada que ver, lamentablemente me metí en esto...o sea , me metieron en esto, y estoy funado por todos lados (...) estoy estresado y me mandan fotos, me dicen mira, saliste acá y allá....

Las risas en el estudio se escucharon fuerte y claro.

Cabe recordar que el medio The Clinic reveló que la mujer actualmente se mantiene con libertad vigilada intensiva tras asaltar un servicentro con un cuchillo en la ciudad de Villa Alemana, el 9 de noviembre pasado, y el auto que utilizó está a nombre de García Bozzo. Además, solo este año ha sorteado tres procesos judiciales, por violencia intrafamiliar -como victimaria- y amenazas a Carabineros.

En relación al primer caso, la mujer “sacó un cuchillo con el cual amenaza a las dependientes del local y sustrae dinero de la caja registradora y especies, siendo siempre filmada por cámaras de seguridad, lo que permitió a Carabineros la detención en su mismo domicilio”, consignó el medio citado.

“Huele a tongo”

Ante esto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “la denuncia en contra del Presidente huele mal. Este es un caso en donde aparece una denunciante diciendo que hace 10 años se le perdió un pendrive y ¡oh! ella acusa que ese pendrive que se perdió lo habría hecho el Presidente de la República y aparece un abogado del Partido Republicano acompañándola. Esto, la verdad es que huele a un tongo”, según consignó Cooperativa.

“Nosotros creemos que acá es extremadamente grave lo que está pasando y nosotros quisiéramos que el Partido Republicano y el señor Kast respondan: ¿Sabían ellos de esta denuncia? ¿Cuándo se enteraron de esta denuncia? ¿Por qué han utilizado esta denuncia? ¿Cuál es su contacto y su relación con este abogado, que además resulta que era la ex pareja?”, fustigó.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), llamó a Republicanos a “aclarar el rol que jugó y juega uno de sus militantes en la denuncia contra el Presidente Boric (...) Esto podría ser una burda manipulación y montaje”.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, descartó cualquier nexo de su colectividad con la denuncia a través de su cuenta de X.

“Ricardo, lamento que una persona aparentemente seria, haga eco de teorías conspirativas. Como partido nos enteramos, al igual que todo Chile, de la denuncia el lunes en la noche, por la decisión del gobierno de hacerla pública”.

Y a renglón seguido, explicó que “nuestro foco de evidente relevancia pública, ha estado exclusivamente en el hecho de ocultar la información durante dos meses y en la influencia que pudo tener en el mismo presidente, para mantener a tu compañero de partido Manuel Monsalve como subsecretario”.

Finalmente, reconoció que “frente al contenido de la denuncia nos hemos mantenido escépticos y con los antecedentes que se tienen hasta la fecha, no parece verosímil”.

Esta jornada el Presidente Boric se refirió brevemente al caso.

Boric: “Que las instituciones hagan su trabajo”

El miércoles, Jonatan Valenzuela, abogado del Mandatario, informó que Boric entregó otros correos electrónicos a la Fiscalía, en una “diligencia voluntaria que tiene como objetivo el pronto y total esclarecimiento de los hechos” y esta jornada, Gabriel Boric dio por primera vez una escueta declaración al respecto, en una ceremonia en la comuna santiaguina de Colina.

“En relación a lo que se ha ventilado durante los últimos días de una denuncia presentada, quiero decir que ya se ha referido muy claramente la vocera de Gobierno y mi abogado. Hoy estoy aquí para ocuparnos de lo que realmente le importa a los chilenos y chilenas: que las instituciones hagan su trabajo y que el Gobierno gobierne”, dijo taxativo.

Esto, tras las diversas críticas de la oposición que apuntaron hacia una filtración de la causa, asunto por el cual el fiscal Crisosto abrió una investigación por “acceso ilegal” a la denuncia.