Andrés Chadwick negó acusaciones de tráfico de influencias durante los gobiernos de Piñera

Chadwick aseguró que no ha podido ver a su ex amigo, el abogado Luis Hermosilla, quien destapó el Caso Audios.

Rodeado por periodistas, el ex ministro Andrés Chadwick respondió brevemente este domingo a los cuestionamientos por tráfico de influencias en los dos gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera tras destaparse el Caso Audios, que mantiene en prisión preventiva a su ahora ex mejor amigo, el abogado Luis Hermosilla, y que salpicó a ministros de la Corte Suprema, empresarios, políticos y a buena parte de la derecha chilena.

Primero lo hizo al salir de su casa, y luego en el local de votación en la comuna santiaguina de Vitacura donde tuvo que sufragar, como todos los chilenos, en la segunda vuelta para elegir a Gobernadores regionales. Cabe recordar que el ahora también ex militante de la UDI declaró como imputado hace una semana en la arista Grupo Patio del caso, en el que se indaga su rol en las tratativas de Hermosilla para acelerar permisos de construcción para el holding del mismo nombre, propiedad de los hermanos Jalaff.

“Se los reitero una vez más. Yo no he cometido ningún tipo de delito, ni ningún hecho ilícito, ni menos tráfico de influencia o cualquier otra cosa que se diga. Lo he dicho en la instancia que corresponde. Y ahora les pido por favor que me perdonen, porque tengo que ir a votar”, partió diciendo, según consignó una nota de Ex-Ante.

- ¿Por qué no estuvo en la inauguración del memorial para Sebastián Piñera?

- No pude por situaciones que tenía comprometidas a raíz de estos temas, pero por Dios que me hubiera gustado ir. Estuve hablando después con Cecilia, su señora, y con Magdalena, su hija, que me estuvieron relatando que fue muy bonito todo.

- ¿Su presencia podía empañar el acto?

- No, yo tuve una relación con el presidente Piñera muy profunda y con su familia en forma muy permanente, y eso supera cualquier situación.

- ¿Cuál es su versión de la reunión con Luis Hermosilla y con el fiscal Valencia?

- Ya la di a conocer públicamente, la entregué a través de un comunicado señalando de que no existió ninguna conversación o alusión a ninguna solicitud en relación a ninguna causa judicial.

- ¿Considera posible una formalización?

- No, absolutamente nada de eso. Pero sí declaré como ha sido dado a conocer públicamente. Y estoy colaborando con la Fiscalía y a disposición de todo lo que ellos necesiten. Y espero que podamos, en la medida que avanza la investigación, ya tener mayor claridad.

- El martes habrá una audiencia de cautela de garantías solicitada por su defensa. ¿Por qué lo hizo?

- No sé bien si es el martes, no tengo certeza. Y es una audiencia que se hace ante el juez de garantía. Y es precisamente para pedir, como dice su nombre, cautela de garantías o precisión de garantías dentro del proceso.

- ¿Le preguntaron sobre Dominga? (Minera donde Piñera tenía intereses)

- Absolutamente nada.

- ¿Y el rol de Luis Hermosilla? ¿Hubo tráfico de influencias?

- Bueno, eso es lo que la Justicia y la Fiscalía tendrán que determinar. Él era asesor del Ministerio del Interior en todas aquellas materias que decían relación con las causas judiciales, las causas judiciales más grandes.

- Usted habló con funcionarios de la CMF por algunos empresarios (Los Sauer). ¿Hubo otras conversaciones? ¿Luis Hermosilla le traspasó estas informaciones?

- No, no tuve ninguna otra información y eso también yo lo he aclarado públicamente.

- ¿Teme ser formalizado?

- Estamos dentro del proceso de la investigación que como ustedes saben, es secreta. Yo sí he declarado, he renunciado a todos mis derechos que tenía para efecto de no guardar silencio, sino que colaborar al máximo en la investigación. Y esperemos que siga adelante.

- ¿Qué sensación le deja toda esta investigación a Luis Hermosilla?

- Esperemos que siga adelante y ahí vamos a tener mayor claridad.

- ¿Lo ha podido ir a ver?

- No.