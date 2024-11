Elecciones en Uruguay: el presidente Luis Lacalle Pou votó y dijo que está dispuesto a empezar la transición mañana mismo

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou fue a votar junto a sus hijos (EFE/ Gastón Britos)

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó este domingo, cuando se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país, que al finalizar su mandato, dentro de 97 días, se mantendrá “cerca de la gente”, tras ser electo senador por el Partido Nacional en la primera vuelta celebrada en octubre pasado. Asimismo, dijo que está dispuesto a empezar la transición mañana mismo con el candidato que resulte ganador en los comicios de hoy.

“Dentro de 97 días voy a estar cerca de la gente, voy a estar en la actividad política y voy a estar donde crea mejor la gente. Yo soy senador electo, así que ahí es donde debería estar”, señaló a la prensa luego de ejercer su voto en el departamento (provincia) de Canelones.

En ese sentido, detalló que el balance de su Gobierno lo hará cuando entregue formalmente la banda presidencial, en el que aspira a que su mandato sea medido “por la vara de la libertad” y remarcó que esta fase final de su gestión seguirá trabajando en las distintas tareas.

“El 6 de diciembre es la Cumbre del Mercosur. Bueno, naturalmente deberían acompañarnos el presidente electo y, también antes de ir a esa cumbre, a ver cómo piensa seguir el próximo Gobierno, obviamente”, sostuvo.

Además, subrayó que hoy en su país se está votando por “dos proyectos distintos” en los que, en ambos casos, se va a comunicar con el candidato que resulte electo para iniciar la transición del próximo Gobierno, que asumirá el próximo 2 de marzo. En esa línea, afirmó que si el resultado de esta noche es “claro”, invitará al presidente electo a reunirse a la hora 9 de la mañana en la casa de gobierno.

En tanto, Lacalle Pou, dijo este que este será el “último día” en el que habrá un Gobierno “único”, en referencia a que a partir de mañana también habrá un Gobierno electo que se disputan el oficialista, Álvaro Delgado, y el opositor, Yamandú Orsi.

Lacalle Pou votó en la localidad de Canelones (EFE/ Gastón Britos)

“En lo personal, por supuesto, un montón de cosas que pasaron en estos años. Pero yo siempre decía, el día más importante de un Gobierno no es el primero, es el último”, apuntó.

En ese contexto, acotó que el primer día puede ser “una esperanza” o una “expectativa” mientras que el último es un balance para algunos que, en su opinión, será positivo para unos y para otros no.

Consultado sobre si volvería a ser presidente, Lacalle Pou dijo: “Si contesto esto, es un disparate”. En Uruguay no hay reelección inmediata, pero el actual mandatario podrá volver a ser candidato en las elecciones de 2029. “Hoy debería pasar a segundo plano. Pero si la democracia funciona, el presidente electo debería estar un pasito adelante”, comentó.

El presidente contó que fue invitado a la cumbre del G20, pero decidió no ir. “La verdad que no me creo tan importante para ser mediador entre Lula y Milei”. “Tenía cosas para hacer acá. Era la última semana de la campaña electoral. Tenía algunas inauguraciones y me pareció oportuno”, explicó, al ser consultado sobre por qué no fue.

Álvaro Delgado, candidato oficialista por el Partido Nacional (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Los 7.225 centros de votación habilitados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que Uruguay afronta este domingo se encuentran abiertos desde las 8:00 hora local (11:00 GMT). Al igual que ocurrió en las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, el voto es obligatorio y quien no acuda a las urnas será multado.

En esta instancia, los 2.727.120 habilitados para votar elegirán entre una de las dos fórmulas: la del oficialismo (Álvaro Delgado y Valeria Ripoll) o la de la oposición (Yamandú Orsi y Carolina Cosse).

Para convertirse en el sucesor de Luis Lacalle Pou al candidato ganador le bastará con obtener una mayoría simple. Quien obtenga la victoria gobernará Uruguay entre el 1 de marzo de 2025 y el 1 de marzo de 2030.

(Con información de EFE)