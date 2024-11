Muerte, veneno y golpe: cómo un grupo de generales conspiró para asesinar a Lula y borrar la democracia brasileña

Manifestantes contra los resultados electorales invaden el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia de la República, en Brasilia, el 8 de enero de 2023 (EFE/Andre Borges)

La operación “Anti Golpe”, que estalló el martes por la mañana en Brasil mientras se desarrollaba la última jornada del G20, tuvo un fuerte impacto en el país. La policía federal, recordemos, detuvo a un general del ejército, tres militares y un policía federal entre Río de Janeiro y Brasilia. Se les acusa de haber preparado un plan, desde noviembre de 2022, para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su adjunto Geraldo Alckmin el 15 de diciembre de 2022, es decir, antes de su toma de posesión el 1 de enero de 2023. El general detenido es Mário Fernandes, ex secretario ejecutivo de la Presidencia de la República en el gobierno de Bolsonaro.

La Policía Federal ya ha anunciado que esta semana concluirá la investigación sobre el saqueo de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023. Según el sitio de noticias G1, se espera que el informe final impute a varias personas por delitos como intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de Derecho y organización criminal, pero lo más probable es que no pida la detención preventiva de los sospechosos. También se estrecha el cerco judicial a Bolsonaro al aniquilar cualquier posibilidad de amnistía para él y los demás investigados.

El propio juez del STF, Gilmar Mendes, lo reiteró el martes. “La hipótesis de una amnistía es impensable”, dijo. Además, Mauro Cid volverá a ser escuchado hoy por segunda vez en una semana. La ex mano derecha de Bolsonaro había negado el martes a la Policía Federal estar al tanto del plan para matar a Lula. Pero el juez Moraes quiere ahora interrogarlo en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia para aclarar “las contradicciones entre sus declaraciones y las investigaciones realizadas por la Policía Federal”.

Imagen de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin (EFE/Andre Borges)

Mientras tanto, han surgido nuevos detalles sobre la operación del martes. Según el diario O Estado de São Paulo, los militares mencionados en la investigación son muchos más que los cinco detenidos. Se trataría de una red de 35 miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas, entre ellos diez generales y un almirante, que intercambiaron información sobre el golpe o sobre cómo “pacificar” el país tras el golpe. En cuanto a los militares que participaron en el plan para matar a Lula, pertenecían al cuerpo de los llamados ‘kids pretos’, las fuerzas especiales del Ejército, que desmintió la noticia de que los arrestados también formaban parte de la seguridad del G20 de Rio de Janeiro. Los ‘kids pretos’ se crearon en 1956 y hoy son unos 2.500 soldados. Es un cuerpo entrenado para llevar a cabo misiones con un alto grado de riesgo y secretismo, como operaciones de guerra irregular, guerra de guerrillas e insurgencia. Sus miembros también están entrenados para situaciones de sabotaje, operaciones de inteligencia, planificación de fugas y huidas.

El grupo de detenidos también planeaba matar al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Alexandre de Moraes. Un documento incautado durante la operación y titulado “puñal verde-amarillo” revela que se utilizarían armas y bombas para los atentados, e incluso se administraría veneno durante un acto público. El informe de la Policía Federal menciona las “características terroristas” del documento, que describe “todos los datos necesarios para llevar a cabo una operación de alto riesgo”. El plan es rico en detalles, con indicaciones de lo que se necesitaría para su ejecución, y también describe la posibilidad de varias muertes. Hay, por ejemplo, referencias al arsenal que se utilizaría en la operación, incluidas armas civiles de uso común entre policías y militares, pero también armas de guerra más pesadas, como ametralladoras y lanzagranadas. La investigación señala que, en el documento, el nombre en clave “Jeca” se refiere a Lula. Para la ejecución del presidente, el documento describe, teniendo en cuenta su vulnerabilidad sanitaria y sus frecuentes visitas a hospitales, “la posibilidad de recurrir al envenenamiento o al uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico”. “Joca” era, en cambio, el nombre en clave del vicepresidente Alckmin. Al juez Moraes, en cambio, se le llamaba “la profesora”.

Según la policía brasileña, en su grupo del chat encriptado de Signal, titulado “Mundial 2022″, los soldados se habían puesto apodos de países como Austria, Alemania e incluso Ghana. La idea era crear, una vez perpetrados los asesinatos de Lula y los otros dos objetivos, un gabinete de crisis liderado por los generales Augusto Heleno, entonces jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, y Walter Braga Netto, exministro de Defensa y Casa Civil durante el gobierno de Bolsonaro. Según las investigaciones, el plan del atentado fue fotocopiado por el general Fernandes dentro de una oficina del Palacio Presidencial de Planalto, donde se encontraba el entonces presidente Jair Bolsonaro, que no está implicado en la operación. Fernandes cuenta en sus mensajes que en su plan coordinaba tanto a productores rurales como a camioneros acampados en guarniciones pro-Bolsonaro instaladas frente a cuarteles de muchas ciudades brasileñas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Según la Policía Federal, el general Fernandes, en una conversación con Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, dijo que había hablado con el entonces presidente el 8 de diciembre de 2022 sobre el posible golpe. El general le dice a Cid que Bolsonaro le habría dicho que la “oficialización de la victoria de Lula el 12 de diciembre de 2022 no sería un obstáculo para un plan para impedir su investidura”. “Cualquier acción que emprendamos puede tener lugar hasta el 31 de diciembre y todo lo demás”, le habría dicho Bolsonaro a Fernandes según la versión del general. Las investigaciones revelaron también la impaciencia de los militares con el ex presidente. Al grupo le preocupaba que Bolsonaro pudiera echarse atrás. En diciembre, el general Fernandes, en un audio, había pedido al entonces primer ministro de la Secretaría General de la Presidencia, general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, que “protegiera al presidente de cualquier desincentivo, de cualquier consejo diferente”.

Unas semanas después, Fernandes envió otro mensaje al coronel Reginaldo Vieira de Abreu ex presando su ansiedad por que Bolsonaro firmara el decreto golpista. Según la Policía Federal, el plan llegó a discutirse en casa de Braga Netto el 12 de noviembre de 2022. Lo confirman las declaraciones a los investigadores de Mauro Cid, que calificó a Fernandes de “uno de los militares más radicales” en su confesión a la policía, y también algunos documentos incautados en la operación del martes. Braga Netto era uno de los nombres más fuertes del gobierno Bolsonaro y fue elegido por el ex presidente para formar la lista que aspiraría a la reelección en 2022.

En cuanto a Bolsonaro, se enteró de la noticia de la operación mientras pescaba en São Miguel dos Milagres, en el estado nororiental de Alagoas. Según informaciones de algunos de sus aliados políticos, el ex presidente evitó entrar en detalles, pero calificó la operación como un «intento» de Lula de demostrar durante el G20 que era un «demócrata» deteniendo a supuestos “golpistas”. Su hijo Flavio, senador del Partido Liberal (PL), comentó en sus redes sociales que «por más repugnante que sea pensar en matar a alguien, no es un crimen», escribió en su perfil X. El senador afirmó en el mismo post que es autor de un proyecto de ley que penaliza los planes para delitos como este, que implican herir o matar a tres o más personas. “Las decisiones judiciales sin respaldo legal son repudiables y antidemocráticas”, escribió. Se trata de un proyecto de ley presentado en abril de 2023 «para prevenir crímenes como masacres en escuelas brasileñas», pero que aún tiene que ser discutido por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. También comentó la operación del martes uno de los leales al expresidente, el pastor neopentecostal Silas Malafaia. Declaró al diario O Estado de São Paulo que «desear no significa nada. Repudio cualquier deseo maligno contra cualquier persona, ¿ok? ¿Pero díganme dónde está la materialidad del crimen? Todo es un juego para la farsa del golpe», dijo, añadiendo que “es una narrativa más para incriminar a Bolsonaro». Un diputado del PL, Antônio Carlos Rodrigues, en dirección opuesta a su partido, elogió en cambio «el coraje del juez Moraes». En las últimas semanas, la derecha bolsonarista ha experimentado un incremento de la presión con el atentado de la semana pasada en Brasilia frente al edificio del STF de un bolsonarista que, tras lanzar dos bombas incendiarias, fue alcanzado por una de ellas y murió.

Fotografía de archivo donde se observan a dos hombres revisar una oficina destrozada al interior del Palacio de Planalto luego de que manifestantes bolsonaristas se tomaran la Plaza de los Tres Poderes para invadir los edificios gubernamentales, el 8 de enero de 2023 (EFE/André Coelho)

El presidente Lula fue alertado en la madrugada del martes de las detenciones por el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. “La reacción del presidente fue de sorpresa e indignación», declaró Rodrigues. Varios miembros de su gobierno hicieron declaraciones. El ministro de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), Paulo Pimenta, dijo que el episodio conllevaba elementos «extremadamente graves” en relación con la participación de miembros del núcleo de gobierno del expresidente. Para la diputada federal y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, el caso es “extremadamente grave”. “Ha habido reuniones conspirativas, desprestigio de las urnas, malversación de dinero para organizar la llegada de las caravanas bolsonaristas frente a los cuarteles”, escribió Hoffmann en su cuenta oficial de X.

El presidente del STF, Luís Roberto Barroso, también se pronunció sobre la operación, afirmando que este caso «es espantoso y deshonra al país». “Todo indica que estuvimos más cerca de lo que imaginábamos de lo inimaginable”, dijo Barroso. En cuanto a Alexandre de Moraes, implicado en la operación como posible víctima y también como juez del caso, en su decisión de autorizar la intervención policial, calificó los crímenes de «extremadamente graves» y a los militares detenidos por la supuesta trama golpista de “extremadamente peligrosos”. En el documento, el magistrado menciona también técnicas militares y terroristas y sospecha de la utilización del aparato público-militar en la planificación por parte de los arrestados.

En el diario O Estado de São Paulo, el columnista Ricardo Corrêa escribe que «hay varias preguntas sin respuesta. ¿Quién tuvo la idea del plan? ¿Quién más lo sabía? ¿Y quién debería haber dado la orden final de ejecución? La cuestión principal, sin embargo, es por qué no se llevó a cabo el plan. La pregunta también es relevante desde el punto de vista jurídico. Aunque la articulación de un plan golpista y la presión sobre las Fuerzas Armadas son delitos punibles en sí mismos, habría que saber hasta dónde llegaron y por qué se canceló el plan. Esto explicaría si se encontraban solo en la fase de actos preparatorios, no punibles por el delito en sí, o ya en el inicio de la ejecución, interrumpida por factores ajenos a su voluntad”, escribe Corrêa.