“¡Hay que quemarlos!”: periodistas retenidos por bloqueadores en Bolivia relataron las agresiones que sufrieron

Personas retenidas en calidad de rehenes en el pueblo de Mairana (Santa Cruz, Bolivia) durante un operativo policial para despejar las carreteras. Foto: Redes sociales

Este martes, tres trabajadores de la prensa, dos periodistas y un camarógrafo, fueron retenidos por más de cuatro horas en calidad de rehenes, por bloqueadores de Mairana, un municipio en el departamento de Santa Cruz, en medio de un operativo policial para despejar la carretera. Junto a ellos fueron tomados también varios policías a quienes se les quitaron armas.

Uno de los periodistas afectados, Romer Castedo, relató que recibieron amenazas y golpes por parte de los manifestantes. “Me hicieron quitar el casco, la chamarra del canal, me quitaron el micrófono que lo quemaron. Cuando estábamos sentados con la policía había personas que decían: ‘¡quémenlos, prensa vendida, no informan bien, hay que quemarlos!’”, contó al canal Red Uno en el que trabaja.

Castedo agregó que junto a algunos policías buscaron refugio en una vivienda y que en el momento en el que su camarógrafo salió, fue golpeado en la pierna con un palo y cayó al suelo. “Allí lo patearon hasta dejarlo inconsciente”, relató

Durante el operativo, que comenzó alrededor de las 6:30 y se extendió por más de dos horas, los bloqueadores utilizaron dinamita y piedras para enfrentar a los policías antimotines. Según el Ministerio de Salud, el enfrentamiento dejó 29 heridos, la mayoría de ellos policías.

Policías bajan de un helicóptero para el operativo de desbloqueo en Mairana, el 29 de octubre de 2024. REUTERS/Ipa Ibanez

La Defensoría del Pueblo logró una tregua mediante el intercambio de rehenes, en el que la Policía liberó a 14 detenidos a cambio de la recuperación de la misma cantidad de retenidos por los bloqueadores. Si bien éstos se negaron a levantar la medida, se comprometieron a dejar pasar ambulancias y camiones cisterna, según informó Sheila Gómez, delegada de la Defensoría en Santa Cruz. De igual forma, se recuperaron armas que habían sido robadas a los policías.

Este miércoles cumplen 17 días de bloqueos que tienen incomunicada una parte del país con al menos 23 cortes. La motivación inicial era la defensa de Morales, que enfrenta una acusación penal por los delitos de trata de personas y estupro, por la que puede ser aprehendido ante su inasistencia a una convocatoria fiscal.

Adicionalmente, los manifestantes tienen un listado de demandas de carácter económico y político, como la provisión de dólares, el abastecimiento de combustible y la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ratificó al líder cocalero como jefe del partido y lo proclamó candidato para las elecciones presidenciales de 2025.

Los bloqueos han generado pérdidas económicas en varios sectores, principalmente productivos y de transporte, que exigen acciones al Gobierno para garantizar el libre tránsito. Si bien se realizaron operativos para despejar las vías, en algunos casos los bloqueos fueron retomados tras el repliegue de los policías.

Dos mujeres atraviesan una barricada colocada por seguidores del expresidente boliviano Evo Morales bloquean una carretera en una protesta que pretende impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, cerca de Cochabamba, en Bolivia, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

En las últimas horas se conoció que la Policía boliviana instruyó el despliegue de al menos 5.000 oficiales de La Paz a Cochabamba, donde se concentra la mayor cantidad de bloqueos, con la finalidad de apoyar a las operaciones de “mantenimiento y restablecimiento del orden público”, según se lee en el memorándum difundido por Radio Kawsachun Coca.

La Asociación de la Prensa exige garantías

No es la primera vez que periodistas y trabajadores de la prensa sufren agresiones por parte de los bloqueadores en este conflicto iniciado el 14 de octubre. Anteriormente se registraron agresiones físicas y verbales en otros puntos.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió el cese de hostilidades contra el gremio y recordó que “su labor es ajena a la pugna política que ha derivado en acciones de protesta de militantes de un partido en diferentes regiones del país”, según cita el diario Opinión.

De igual forma, Maggy Talavera, presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, manifestó que escalada de violencia “no es un problema que debería ser sólo preocupación de los periodistas (…) en la medida en la que se calle la voz de un solo periodista, de un solo medio de comunicación, los que perdemos somos absolutamente todos”.