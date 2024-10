Las farmacias de Uruguay ponen a la venta una cuarta variante de marihuana más fuerte

Uruguay comienza con la venta de la variante Épsilon de marihuana (Ircca)

El inicio de la comercialización de marihuana legal en Uruguay no tuvo el éxito que las autoridades buscaban. Fue recién en 2023, cuando las farmacias comenzaron a vender una variedad más fuerte de marihuana, que las ventas se duplicaron y se agotó el stock. A partir de este martes 15, los locales comerciales dan un paso más y comienzan a vender una cuarta variante de marihuana.

La venta en farmacias es una de las tres modalidades legales que está habilitada en Uruguay, además de la compra en clubes cannábicos y el autocultivo.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) informó que la nueva variante se denomina Épsilon y tiene un nivel de tetrahidrocannabinol (THC) igual o menor al 20% y un nivel de cannabidiol (CBD) menor o igual a 1%. El precio del paquete de cinco gramos cuesta 570 pesos uruguayos (unos USD 14).

Las primeras partidas que saldrán al público estas semanas son limitadas y se venderán a modo de pre lanzamiento de la variedad, que se irá incorporando al mercado de forma paulatina, informó el Ircca.

Contenido del envase de cannabis legal (EFE)

Las flores de cannabis se venden secas, sin moler ni prensar, en los paquetes de cinco gramos cerrados con zipper. La producción de las flores la realizan a través de empresas privadas que las habilita el Ministerio de Salud Pública y tienen una licencia del Ircca.

Las primeras variantes que se vendieron en la farmacia fueron Alfa y Beta, pero tenían “poco pegue”, como se le dice en la jerga a las variantes que no generan demasiado efecto al consumirlas. Estas dos versiones tienen autorizadas hasta el 9% de THC. Cuando se incorporó la variante Gamma, se habilitó hasta un 15%, lo que generó una boom en las ventas: pasaron de 1.774 kilos en 2022 a 3.258 en 2023.

Cuando se anunció la incorporación de una nueva variante, el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, Daniel Radío, hizo una comparación con la producción de vino. “Algunas personas tienen en su casa una parra y, eventualmente, cultivan y ponen sus uvas en una damajuana en el fondo de la casa y producen vino, pero la mayoría de las personas no hacen eso (…) La gente va y compra en un comercio. Cuando va y se para frente a la góndola, tiene variedades: tannat, cabernet, merlot. Y elige”, dijo el funcionario, entrevistado en el programa En Perspectiva.

Uruguay reglamentó la venta legal de marihuana en 2017 (AP)

Lo que sucedía con el cannabis, señaló, es que las personas cultivaban o iban a comprar, pero en la góndola “no había nada para elegir”. “Es esto, que no me gusta, o nada. O concurro al narco”, explicó Radío, sobre las opciones que había en las farmacias. En la JND entendían que así no se podría “cambiar el eje” de la regulación, que apunta a que todos puedan comprar de forma legal si quieren hacerlo. La idea de Radío es que esa góndola esté cada vez más llena.

Otra modificación que se hizo en el mercado legal es un cambio en los precios. Antes todas las opciones tenían el mismo valor, pero el precio se modificó según la demanda. Alfa tiene un precio de 430 uruguayos (USD 10,6); beta, 470 pesos uruguayos (USD 11,6); y gamma, 520 pesos uruguayos (USD 12,9). La variante que se vende desde este martes es la más cara.

Según Radío, el aumento de las ventas tras la incorporación de una nueva variante demuestra que hay gente que volvió a comprar al mercado oficial. “La gente no venía porque no le motivaba lo que teníamos”, dijo.

Hay unas 71.843 personas inscritas para comprar marihuana en 40 farmacias. Más de 11.000 se registraron para el cultivo doméstico y hay 410 clubes cannábicos, con algo más de 13.500 miembros.