Hinchas de Colo Colo volcaron su camioneta: hay 10 heridos

Así quedó el camión 3/4 en el que viajaban los barristas.

Este domingo, cientos de hinchas de Colo Colo realizaron el ya tradicional ‘arengazo’ para despedir al equipo de sus amores, que viajó a Argentina para enfrentar el martes a River Plate por cuartos de final de la Copa Libertadores.

Muchos de ellos acompañaron en caravana al bus del equipo hasta el Aeropuerto de Santiago desde su salida en el reducto albo de Pedreros, en Macul. Sin embargo, un camión 3/4 que llevaba a un grupo de barristas colisionó cinematográficamente con otro auto en la carretera Américo Vespucio, a la altura del camino Lonquén, en la comuna de Ceriillos, dejando un saldo de 10 heridos de diversa consideración.

“Accidente en pista derecha al poniente sector Camino a Lonquén, comuna Cerrillos, utilice solo pista izquierda. Conduzca con precaución”, informó la concesionaria Vespucio Sur en sus redes sociales.

El mayor Pedro Olguín Pacheco, comisario de la 34° Comisaría Vista Alegre, explicó poco después del accidente que “Carabineros se constituye en la Autopista Vespucio Sur con objeto de atender un accidente de tránsito que involucra a dos vehículos, uno menor y a un vehículo de carga que trasladaba a diferentes hinchas de Colo Colo”, según reza una nota de CNN Chile.

“Esto es producto de un arengazo que comenzó en el Estadio Monumental y se dirigía al Aeropuerto de Santiago. Carabineros se encuentra trabajando en el sitio del suceso, verificando la cantidad de lesionados”, remató.

Según el reporte policial, al menos 10 personas - entre barristas y ocupantes del vehículo particular -, resultaron con heridas de diversa índole, y todos recibieron primeros auxilios preventivos por Personal de Orden Público (COP).

Hasta el sitio del suceso también llegaron Bomberos y ambulancias para auxiliar a los heridos, quienes fueron derivados a centros hospitalarios, afortunadamente ninguno en riesgo vital.

El 'King' Arturo compartió en sus redes sociales la algarabía de los hinchas.

Arengazo

Cabe señalar que el ‘arengazo’ fue multitudinario, puesto que las hinchada alba está ilusionada con seguir avanzando en la Copa Libertadores tras el trabajoso empate conseguido en suelo nacional. Los cánticos, las bengalas y las banderas, fueron profusamente registrados y compartidos en redes sociales por los jugadores del plantel albo.

El más viralizado de ellos fue justamente un video grabado por Arturo Vidal, quien se dedicó a transmitir prácticamente en vivo la algarabía de los barristas, desde su salida en Pedreros hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Así las cosas, el ‘Cacique’ llegó con una importante inyección anímica al Aeroparque Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, para enfrentar un partido que ha sido calificado como el más importante del año.

El pronóstico de Labruna

A la hora de los pronósticos, una opinión autorizada es la de Omar Labruna, DT que tuvo su paso por Colo Colo en la temporada 2012 y 2013 y que también dirigió a los Millonarios. En conversación con el diario La Tercera, el también ex futbolista aseguró que “será un partido disputado, pero esta serie la va a pasar River. Jugar en esa cancha se le hará muy difícil a Colo Colo”.

Eso sí, los partidos “son de 90 minutos y en el fútbol no está nada dicho. Son partidos muy cerrados, en los que no te puedes equivocar. No creo que River esté dos o tres goles arriba, pero lleva una luz de ventaja”, señaló.

Finalmente, Labruna se refirió al estado físico del ‘King’ Arturo Vidal, quien está llamado a ser protagonista este martes. “En la ida puso dos o tres piernas fuertes, leales, aunque fuertes, en partidos que se juegan así. Tiene experiencia, está en la etapa final de su carrera y disfrutando en el club que lo vio nacer”, remató.