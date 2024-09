Avanza en Ecuador el juicio por el caso Metástasis: la Fiscalía señaló a los 37 procesados

En la fotografía algunos procesados del caso, incluyendo a Wilman Terán (a la derecha vestido de azul), ex presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional (CNJ)

El Caso Metástasis, que destapó una estructura de corrupción judicial vinculada con el narcotráfico, se encuentra en la etapa de la audiencia preparatoria de juicio. El juez Manuel Cabrera declaró la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía General y desde este miércoles, el Ministerio Público realiza su dictamen acusatorio contra 37 procesados, entre ellos funcionarios públicos de alto nivel, jueces, abogados, entre otros.

La Fiscalía presentó como líderes de la organización, en calidad de autores de delincuencia organizada, a Fabián Campuzano, quien habría sido el brazo operativo y financiero de la red; a Cristian Romero, identificado como el planificador y gestor a través de fraudes procesales, tráfico de influencias y sobornos dentro del sistema judicial; a Xavier Jordán, miembro de la cúpula criminal, encargado de poner a disposición los recursos materiales necesarios para ejecutar los planes del capo asesinado Leandro Norero; y a Xavier Novillo, señalado como el principal coordinador de la red de influencias con el poder judicial.

La audiencia preparatoria de juicio se celebra en la Corte Nacional de Justicia (CNJ)

Entre los colaboradores de la organización criminal se encuentran varias decenas de acusados, destacando Ronny Aleaga, ex legislador del correísmo y prófugo de la justicia ecuatoriana, quien se encuentra protegido en Venezuela. Según la Fiscalía, “su papel habría sido ejercer contención política ante las denuncias públicas realizadas por Fernando Villavicencio”. También fue acusado como colaborador Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional, actualmente detenido en una cárcel de Quito, cuyo rol habría sido “facilitar la compra de decisiones judiciales por parte de magistrados nacionales”.

Una vez que culmine esta etapa del proceso penal, el juez decidirá si llamar a juicio o no a los 37 procesados. Si el magistrado continúa con el proceso, este entrarás en la etapa de juicio oral y público, donde se analizarán las pruebas presentadas por las partes.

¿Qué es el caso Metástasis?

El caso Metástasis ha revelado cómo el narcotráfico y la corrupción se han infiltrado en el sistema judicial ecuatoriano. Esta red de favores ilegales fue liderada por el narcotraficante asesinado Leandro Norero y sus socios. La investigación derivó en el caso Purga, donde se expuso la manipulación de la justicia en una de las cortes provinciales más importantes del país.

Leandro Norero, Xavier Jordán, Mayra Salazar, Ronny Aleaga, Johan Mafertán, Daniel Salcedo, Marcel Loaiza, Carlos Zambrano, Fabián Campozano y Pablo Ramírez; algunos de los procesados por el caso Metástasis

El 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía de Ecuador, en coordinación con la Policía, ejecutó un megaoperativo que resultó en la detención de 31 de los 39 vinculados al caso. Días después, el Ministerio Público procesó a otros implicados, alcanzando más de 50 personas investigadas. Entre los acusados se encuentran jueces, fiscales, agentes del sistema penitenciario y policial, además de abogados y funcionarios judiciales. Una de las detenidas, Mayra Salazar, quien ejercía como relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, se ha convertido en una pieza clave del caso. Las conversaciones extraídas de su teléfono permitieron abrir el caso Purga.

El caso Metástasis surgió tras el asesinato de Leandro Norero, quien estaba detenido en la Cárcel de Latacunga. Según el testimonio de Salazar, Norero fue desmembrado por orden de alias Pipo, líder de la organización criminal Los Lobos. Tras la muerte del capo, las autoridades accedieron a 15 dispositivos de comunicación encontrados en su celda, lo que permitió a la Fiscalía trazar la red de corrupción. La mayoría de estas conversaciones fueron publicadas por el Ministerio Público en su página web.

En el caso de Mayra Salazar y otros 12 procesados, se acogieron a un procedimiento abreviado y se declararon culpables, varios de ellos ingresaron al programa de testigos protegidos. Salazar, por ejemplo, recibió una sentencia mínima y deberá cumplir 15 meses de prisión, de los cuales le restan aproximadamente ocho.