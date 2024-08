Luis Arce responsabiliza a Evo Morales y a las vendedoras de mercado por la crisis económica y la suba de precios

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en un encuentro con organizaciones sociales (Presidencia Bolivia)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dio una extensa explicación sobre la crisis económica que afecta boliviana, marcada principalmente por la escasez de dólares, el desabastecimiento periódico de combustible y el aumento en los precios de la canasta básica.

En un encuentro que sostuvo con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), una de las organizaciones sociales que lo respalda, el presidente explicó asuntos de economía global y del cambio climático, y luego responsabilizó a Evo Morales y a las vendedoras de los mercados por la crisis económica y la suba de los precios.

“Hay que decirlo con claridad, él (Evo Morales) se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace siete años, hace cinco años no se hizo”, manifestó el presidente al criticar la política de hidrocarburos de su antiguo jefe y mentor.

El mandatario agregó que los periodos de bonanza se debían a los altos volúmenes de exportación de gas que coincidían con un precio elevado en el mercado internacional. En un tono didáctico, explicó: “Antes había harta plata (…) porque teníamos harto gas, exportábamos harto y recibíamos harto. Nos pagaban en dólares, hermanos. (…) Pero el gas lo hemos ido exportando, utilizando y el gas ha ido cayendo (…) ahora tenemos poco gas, exportamos poco y recibimos poca plata. Eso estamos viviendo hoy en día.”

Miembros de la Conamaq en el encuentro con el presidente Luis Arce el 26 de agosto de 2024 (Presidencia Bolivia)

Arce explicó que durante los 14 años de Gobierno de Morales solo se hicieron exploraciones en seis pozos y ninguno fue exitoso. De igual forma, indicó que en 2016 el país producía el 50% de lo que necesitaba de diésel para el consumo interno y que hoy se produce solo el 16%. Actualmente, informó, se están haciendo exploraciones en 28 pozos y se prevé llegar a 40 hasta fin de año. “Estamos corrigiendo los errores de no haber hecho esto en su momento”, sostuvo.

Incremento de los precios

Desde hace varios meses que las familias han percibido una subida de precios en la canasta básica familiar. A decir del presidente, esto se debe a la especulación de las vendedoras que aprovechan el “pretexto” de la falta de dólares para generar más dinero.

“¿Cómo afecta pues el dólar a la producción de tomate, de cebollas, de papas, de habas?, no debería afectar, pero las caseras (vendedoras) le suben nomás. Buscan cualquier pretexto para subir”, manifestó.

Como medida de respuesta ante la “especulación”, el presidente pidió a los alcaldes que “en cumplimiento a sus funciones hagan el control de precios” en los mercados para evitar el agio.

ARCHIVO: Vendedoras de papas esperan compradores en un mercado callejero en El Alto, Bolivia, el martes 11 de abril de 2023. (AP Foto/Juan Karita)

Otros elementos de la crisis

A estos dos factores, la fallida política hidrocarburífera de Evo Morales y la supuesta especulación en los mercados, Arce agregó que existen factores internacionales que afectan la economía del país, al igual que fenómenos naturales, como la sequía, que tienen un impacto negativo en la producción de alimentos.

De igual forma, sostuvo que el bloqueo en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, afectan en la liquidez del país. “No están aprobando por capricho, son créditos para hacer obras”, indicó.