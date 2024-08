Suspensión de las primarias para las elecciones de 2025 en Bolivia: así funciona el sistema que profundizó la interna en el MAS

El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó la ley de suspensión de primarias (REUTERS/Ricardo Moraes)

Luego de lograr un acuerdo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno de Bolivia aprobó la suspensión de las elecciones primarias para las presidenciales de 2025.

“Hoy hemos recibido la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias y la estamos promulgando de inmediato”, escribió el presidente Luis Arce en su cuenta de X. El mandatario agregó que la promulgación de la norma se hizo “en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre órganos del Estado y las organizaciones políticas”.

El 10 de julio, el Tribunal Supremo Electoral convocó a líderes de partidos políticos a un encuentro para definir si se realizarían o no las primarias para los próximos comicios. Las inquietudes surgían de la superposición de otros procesos electorales -como las elecciones judiciales previstas para diciembre- y contaban con el antecedente de las primarias anteriores en las que se presentó solo un binomio por partido y se gastó 27 millones de bolivianos (3,8 millones de dólares al cambio oficial).

La suspensión de las primarias para 2025 se logró en consenso entre las fuerzas políticas. Donde aún genera malestar es en las filas de Evo Morales, donde se percibe que la suspensión es una medida antidemocrática con el objetivo de impedir su candidatura.

Evo Morales llegando al Tribunal Supremo Electoral el 10 de julio, donde se abordó el tema de las primarias (REUTERS/Claudia Morales)

“El gobierno de Luis Arce, en componenda con la derecha, ha eliminado las primarias. Esa conducta antidemocrática demuestra que lo que pretende es robar la sigla del MAS-IPSP a través del uso arbitrario e ilegal de las instituciones del Estado. ¿Por qué Arce se rehúsa a hacer primarias? Porque sabe que no tiene el apoyo de los militantes ni del pueblo por la aplicación de medidas neoliberales y la grave crisis económica. Luis Arce es Lenin Moreno”, escribió el ex mandatario en redes sociales.

Según la analista política María Teresa Zegada, todos los conflictos institucionales en Bolivia están atravesados por los intereses políticos de las dos fracciones del Movimiento al Socialismo (MAS), representadas por los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce. La disputa interna del partido gira principalmente en relación a la candidatura de las próximas elecciones y se han generado “grupos de poder” tensionados por intereses particulares.

En ese sentido, para Morales las primarias eran un mecanismo legal para viabilizar su candidatura. Al no tener la oportunidad de competir en las urnas por su candidatura y ante la posibilidad de un referendo promovido por Arce para inhabilitarlo indefinidamente, a Morales no le quedan más recursos que apelar a vías legales, que a decir de Zegada no tendrían mucho futuro, o generar movilizaciones sociales que ya han sido anunciadas.

Antiguos aliados. El presidente de Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, en una fotografía de archivo (EFE/Jorge Ábrego)

En relación a los partidos de la oposición, María Teresa Zegada afirmó que la suspensión de las primarias no tiene un efecto relevante. “Hay tanta incertidumbre sobre lo que se quiere proponer al país, que tampoco ayudaría a unificar a la oposición”, sostuvo y añadió que, en ese contexto, la suspensión de las primarias es una medida “coherente”.

El “fracaso” de las primarias

La Ley de Organizaciones Políticas, aprobada en 2018, establece el mecanismo de elecciones primarias obligatorias y simultáneas como un forma de fomentar la democracia interna de los partidos. A diferencia de otros países, las primarias en Bolivia son cerradas, es decir que solo los militantes inscritos de los partidos pueden votar para elegir a sus candidatos.

La primera -y única- vez que se llevaron a cabo fue en 2019, en medio de cuestionamientos de la oposición. Mientras que para el masismo las primarias eran una forma de democratización interna para definir binomios, la oposición sostenía que se les estaba dando un uso político que apuntaba a validar la repostulación de Evo Morales, un posibilidad que además de inconstitucional había sido rechazada en un referendo en 2016.

Las primarias inéditas de aquel año, en las que se presentaron nueve organizaciones políticas, fueron un “fracaso”, según Zegada: hubo sólo un binomio por partido y bastaba un voto para validar a los candidatos. Salvo la militancia del MAS, hubo poca concurrencia -debajo de 10% en cada partido- porque la gente no se sentía motivada a votar en una elección en la que no había competencia.

La única vez que se realizó primarias en Bolivia fue para las elecciones presidenciales de 2019 que luego quedaron sin efecto legal (JORGE BERNAL / AFP)

Meses después, las elecciones presidenciales quedaron sin efecto legal por indicios de fraude y la siguiente se realizó en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19. Para esa vez, por razones sanitarias, también se dispuso la suspensión de las primarias.

En teoría política, las primarias son concebidas como un mecanismo de participación y democratización de los partidos, con el objetivo de neutralizar la arbitrariedad de las élites en la toma de decisiones. De igual forma sirven para aumentar la credibilidad de los partidos frente a los electores y renovar liderazgos. En América Latina los primeros países instauraron procesos de votaciones primarias a mediados de los años 90.

La experta consultada sostiene que el mecanismo es interesante para aplicar en Bolivia a futuro. “Ahora no es el momento, no hay condiciones”, sostuvo.