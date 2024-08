Cuánto y cuándo pagan el aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores públicos y jubilados chilenos

Este año los trabajadores chilenos deberán estirar su aguinaldo de Fiestas Patrias, puesto que será una semana completa de celebraciones.

El próximo martes 17 de septiembre comienzan las celebraciones por la independencia de Chile - también conocidas como Fiestas Patrias -, las que este año durarán prácticamente toda la semana, pues la mayoría de los chilenos se tomará libre el lunes y el viernes también. Es sin duda el jolgorio más grande que se vive en el país y una fecha esperada por los miles de trabajadores públicos y pensionados chilenos, que reciben un aguinaldo extra en su sueldo mensual, a fin de que no falte comida ni bebida en la mesa.

Para ellos, el aguinaldo es obligatorio por ley, pero su monto varía dependiendo de los ingresos del trabajador o las cargas familiares de cada jubilado.

¿Cuánto?

Este año, el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público fue dividido en dos tramos de beneficiarios, con el fin de que aquellos sueldos más bajos reciban un bono mayor.

Así las cosas, el estado gratificará con $85.093 (USD 92) a las trabajadoras y trabajadores cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $984.282 (USD 1,065). Para aquellos cuya remuneración líquida de agosto sea mayor a esa cifra, el aguinaldo será de $59.071 (USD 64).

Este sueldo líquido se refiere al monto real recibido durante el mes, excluyendo bonificaciones, asignaciones y bonos por desempeño individual, colectivo o institucional. Además, no incluye las aportaciones a cotizaciones de salud, pensiones y cesantía.

La ley estipula además que este aguinaldo “no será imponible ni tributable y, en consecuencia, no estará afecto a descuento alguno”.

¿Cuándo?

El aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores públicos suele entregarse en una fecha previa al 18 de septiembre, aunque aún no se ha confirmado el día exacto y puede variar según la institución estatal.

Este aguinaldo se abona junto con el sueldo del mes de septiembre, que habitualmente se adelanta. El año pasado, el pago se realizó entre el 13 y el 15 de septiembre.

Es importante recordar que este beneficio se otorga a las y los trabajadores que ocupen cargos de planta o a contrata al 30 de agosto de 2024 y que estén empleados en alguna de las instituciones definidas por ley.

Pensionados

El aguinaldo para los jubilados chilenos se paga una sola vez en el año, junto con la respectiva pensión de septiembre, a los beneficiarios que cumplan los requisitos. Su monto base es de $24.261 (USD 26), con un incremento de $12.446 (USD 13) por cada carga familiar acreditada hasta el 31 de agosto de 2024.

Esta gratificación no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable), ni las cotizaciones previsionales y/o de salud.

Sector privado

Tocante al sector privado, el aguinaldo de Fiestas Patrias no es obligatorio y son los empleadores quienes deciden si otorgarlo o no, al igual que el monto. Sin embargo, hay situaciones en las que el aguinaldo de Fiestas Patrias sí es obligatorio en una empresa, a saber:

- Cuando así está estipulado en el contrato de trabajo.

- Cuando hay un contrato colectivo en donde el aguinaldo fue convenido con el empleador y se encuentra como cláusula.

-Cuando el empleador ya había otorgado este beneficio con anterioridad, transformándola en una cláusula tácita.

¿Cuál es el origen del aguinaldo?

La costumbre de dar un aguinaldo tiene su origen en Roma y se refiere al tradicional obsequio o paga extraordinaria que se realizaba de forma anual para la celebración de la Navidad. Sin embargo, la tradición se remonta a la cultura celta, cuya costumbre era conocida como “eguinad”, con la que esta civilización designaba el regalo de año nuevo, cuando intercambiaban dátiles y frutos secos para desear buena suerte.