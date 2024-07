5 muertos y 7 heridos en una fiesta after hour en Chile que terminó con una pelea y balacera

Los involucrados en el tiroteo serían principalmente venezolanos.

(Desde Santiago, Chile) Cuatro hombres y una mujer murieron, y otras siete personas resultaron heridas de diversa consideración, luego de una balacera ocurrida pasado el mediodía de este martes en una parcela de la comuna de Lampa, Santiago, mientras se desarrollaba una fiesta del tipo “after hour”.

El teniente coronel de Carabineros, Gabriel Villanueva González, informó que también se detuvo a seis personas, dos de ellas heridas con impactos de bala. Hasta ahora, todos los implicados son extranjeros - principalmente venezolanos -, quienes habrían protagonizado una riña que derivó en el mortal tiroteo.

Hasta el lugar llegaron ambulancias, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dos helicópteros de Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, encargado de investigar el hecho.

Según explicó Villanueva, “siendo aproximadamente las 13:00 horas, se recibieron llamados al nivel 133 y estas personas indicaban que había ocurrido una situación anómala en un sector de la comuna de Lampa. Son parcelas. A raíz de eso, y luego de distintos patrullajes, logramos dar con este lugar”.

“En dicha parcela se había desarrollado una fiesta, preliminarmente, por parte de personas extranjeras en su mayoría. Al encontrarse en esta fiesta, y por razones que van a ser investigadas posteriormente por los servicios especializados, habría ocurrido un altercado el que como resultado tiene la cantidad de personas que han sido lesionadas o han perdido la vida”, detalló la autoridad policial, según consigna Emol.

La policía logró dar con el domicilio en cuestión al divisar a uno de los heridos intentando huir del sitio del suceso. “Esa persona venía caminando (...) lograron divisarla a la distancia y presentaba este impacto balístico. A raíz de eso, y obviamente al darse a la fuga desde el mismo lugar de los hechos, es que se toma su calidad de imputado. Él iba acompañado por un segundo, que eso también es parte de los detenidos que mantenemos”, indicó el teniente coronel.

El arma homicida fue encontrada en poder del ahora principal imputado, “un individuo que se había dado a la fuga que se mantenía en un sector perimetral de la parcela, escondido en la maleza, este mantenía una fractura”, detalló Villanueva.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, entregó mas detalles del trágico incidente, e informó que el lugar donde se realizaba la fiesta no tenía permiso alguno para realizar eventos de esta naturaleza. “Las personas ingresaron a eso de las 6 de la mañana (del martes), lo que representa también una situación particularmente curiosa”.

Todo indica que se trababa de una fiesta tipo “after hour”, las que suelen comenzar al amanecer y durar todo el día al calor de las drogas y el alcohol. Cabe señalar que en Chile este martes era feriado, por lo que mucha gente se tomó el lunes libre también, extendiendo la juerga del fin de semana.

Varios videos del hecho se viralizaron rápidamente por las redes sociales: en el primero de ellos es posible ver a las víctimas acribilladas, y en el segundo - cuyo audio es espeluznante -, se aprecia desde una casa vecina el inició de la mortal balacera.

Desde una casa vecina grabaron el inicio del tiroteo.

Reacciones

Antes de subir al avión que lo llevó a Paraguay en una visita de Estado, el presidente Gabriel Boric se refirió a la ola de homicidios que sacudió al país este fin de semana largo, la que dejó 18 muertos, 17 de ellos en la Región Metropolitana. El más terrible fue el asesinato de cuatro adolescentes, de entre 13 y 17 años, en otra balacera ocurrida la medianoche del domingo en la comuna santiaguina de Quilicura.

“Quiero ser muy claro que acá, desde el Estado de Chile, no vamos a permitir que el crimen organizado nos gane la batalla (...) En los últimos días hemos visto un recrudecimiento del crimen organizado haciendo diferentes vendettas y ataques que sin lugar a dudas generan consternación en la población”, señaló el mandatario.

Las críticas no se hicieron esperar y desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigieron la cabeza nada menos que de la ministra y el subsecretario del Interior, Carolina Tohá y Manuel Monsalve, así como del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a fin de “enviar una señal contundente a todo el país”.

Mediante un comunicado, aseguraron que existe una “evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada para enfrentar la actual crisis”. Según los miembros del partido de oposición, dichas autoridades “se encuentran mucho más preocupados de sus futuros electorales que de combatir el crimen organizado”.

Dicho emplazamiento no gustó nada al presidente Boric, quien dijo fuerte y claro: “Yo no le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pido a la UDI, que eso les quede absolutamente claro. Así que mejor gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el Fast Track de seguridad 2.0 que acordamos con el Congreso Nacional y el Ejecutivo en sacar del pacto”.

“Mi llamado ante esta grave situación es que acá dejemos de lado el oportunismo y el cálculo político pequeño. Los chilenos y chilenas quieren a su clase dirigente unida para vencer al narcotráfico y el crimen organizado. Para peleas chicas, yo al menos no estoy”, remató el mandatario.